Iran avlyser møte med Erna Solberg

Irans president Hassan Rouhani har avlyst et planlagt telefonmøte med statsminister Erna Solberg (H).

– Det vi har fått beskjed om, er at de har avlyst alle sine møter i dag, sier fagdirektør Tor Borgersen ved Statsministerens kontor til NTB.

Rouhani og Solberg hadde planlagt et telefonmøte tirsdag for å diskutere situasjonen i Midtøsten og muligheten for å blåse liv igjen i atomavtalen fra 2015.

Det er ikke kommet noen nærmere forklaring på bakgrunnen for avlysningen.