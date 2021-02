Landslagsprofil nærmer seg Manchester United

Landslagsprofil Vilde Bøe Risa ser endelig ut til å ha fått seg ny klubb.

Midtbanespilleren har vært uten klubb siden kontrakten med svenske Kopparbergs/Göteborg gikk ut i desember, og vært klar på at hun ønsker å fortsette karrieren på høyest mulig nivå.

Etter det TV 2 erfarer er klubbvalget nå klart, og 25-åringen blir Manchester United-spiller. Kun detaljer gjenstår før hun blir presentert i sine nye farger, om alt går i orden i sluttfasen av forhandlingene.

Det var BA som omtalte saken først i Norge.

Bøe Risa ønsker ikke å kommentere saken fredag.

Etablert seg på landslaget

Bøe Risa har den siste tiden holdt seg i trening med Toppserie-klubben Sandviken i Bergen, men tar altså fatt på et nytt utenlandsopphold de neste årene.

Bergenseren var del av den norske VM-troppen som tok seg til kvartfinale i mesterskapet i Frankrike for to år siden, og har etablert seg som en av nøkkelspillerne i laget til Martin Sjögren med totalt 33 kamper og to mål på CV'en.

Etter å ha fått sitt gjennombrudd i norsk fotball i Arna/Bjørnar tidlig forrige tiår, tok hun steget til svensk fotball etter 2018-sesongen.

I fjor ble hun seriemester for første gang i karrieren, før klubben deretter bestemte seg for å legge ned sin satsing på toppfotball grunnet økonomiske problemer. Det valget var imidlertid ikke direkte utslagsgivende for Bøe Risas klubbfremtid, all den tid hennes kontrakt uansett var gått ut.

Har vært Manchester United-supporter siden hun var liten

Da landslagsspilleren gjestet TV 2s Deadline Day-sending tidligere i februar, var hun klar på at ambisjonene var å spille på høyest mulig nivå.

Der ble det også snakket om at Bøe Risas favorittklubb er nettopp Manchester United.

Dersom de siste detaljene går i boks, vil drømmen om å bli Manchester United-spiller gå i oppfyllelse for landslagsprofilen.

De røde djevlene har vært verdens største klubber på herresiden i en årrekke, men startet kvinnelag så sent som i 2018. Opprykk fulgte, og de har nå etablert seg i øverste divisjon av engelsk fotball.

I øyebliket er laget nummer tre i WSL, seks poeng bak serieleder Chelsea. Forrige serierunde tapte de 0-3 for byrival Manchester City. Maria Thorisdottir spiller allerede for klubben. Hun ble hentet fra Chelsea i januar.