Tror på sjokk-retur for Fourcade

POKLJUKA (TV 2): Skiskytterstjernen var plutselig å se på VM-stadionet i Pokljuka, og det dagen før herrenes normaldistanse - hvor Fourcade er regjerende verdensmester.

Det er ingen tilfeldighet, tror de norske skiskytterne.

– Vi har snakket litt om det at jeg føler meg ikke trygg på at han ikke kommer til å dukke opp på normalen, for han har friplass på den distansen. Så når vi så at han var her, tenkte vi at nå kommer han, sier Johannes Dale til TV 2.

– Det hadde ikke vært noe som var kulere om han hadde stilt til start. Det hadde vært eksepsjonelt, understreker han.

Også Tarjei Bø tror det er gode muligheter for at Fourcade plutselig står på startstreken onsdag.

– Det er veldig interessant at han er tilbake, jeg tror han stiller til start i morgen, sier Bø.

Skulle Fourcade gå normalen, tror Bø franskmannen vil lage litt show.

– Jeg tror han kommer til å kjøre en sånn Finn Christian Jagge og kjøre i smoking i sitt siste løp. Det kan hende vi ser Fourcade stille opp i smoking i morgen, og jeg hadde sett på han som den største favoritten til å vinne, sier Bø og ler.

– Han kunne vært typen til å leke seg litt for å vise at han er kongen. Det skjer nok ikke, men jeg tipper han har tenkt tanken. Så spørs det om han har skrevet seg ut av antidopinglisten som Marit Bjørgen gjorde, eller om han har holdt seg inne for å ha muligheten til å stille til start i morgen, legger Bø til.

Sturla Holm Lægreid håper at Fourcade går normaldistansen.

– Det hadde vært kult å få sjansen til å slå ham en gang til. Jeg tipper at han er i storform og har trent i skjul. Så jeg tror ikke det blir lett, han blir nok en nøtt å knekke om han stiller til start i morgen, sier Lægreid som har Fourcade som største forbilde når det kommer til skyting.

Om Martin Fourcade stiller til start får vi svar på tirsdag klokken 17.00. Da offentliggjøres startlistene.