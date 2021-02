Ikke la deg lure av denne tekstmeldingen

Kommunikasjonssjef i Vipps, Hanne Kjærnes, ber folk om å få opp radaren hvis de mottar denne type sms fra Vipps. Med sms forsøker svindlere å få folk til å gå inn på en falsk nettside. Nettsidene ligner på betalingstjenestens egne sider.

Mer svindel under pandemien

– Generelt har vi sett det siste året at det skjer mer svindel mot f.eks banker og betalingstjenester. Alle er opptatt av at de digitale verktøyene skal fungere optimalt og det er lettere å la seg lure, sier Kjærnes til TV 2.

Phishing via SMS, såkalt «SMiShing» inneholder ofte en lenke til en nettside hvor svindlerne vil samle inn din private informasjon.

– Vipps sender aldri SMS-er med lenker for å be deg oppgi personlig og hemmelig informasjon, forklarer Kjærnes.

KORONASVINDEL: Kommunikasjonssjef Hanne Kjærnes i Vipps sier det har vært mer svindel det siste året. Folk lar seg lettere lure, fordi digitale verktøy er blitt viktigere. Foto: Ilja C. Hendel/Vipps

Spiller på frykt

Svindel-SMS-ene kommer i mange varianter. Som regel sier SMS-en at du er i ferd med å bli svindlet og må sikre kontoen din, eller at kontoen din er sperret. Svindlerne spiller på frykt for å lure deg til å klikke på lenken.

Språket i SMS-ene kan være dårlig og med flere feil. Sidene du kommer til er ofte ikke helt i tråd med Vipps-design. Det kan for eksempel være en annen farge på logoen. Den kan være grønn istedenfor oransje, for eksempel. Vipps ber deg uansett bli skeptisk og avbryte når du blir bedt om å oppgi sikkerhetsinformasjon fra en SMS eller en e-post.

Kjærnes understreker at du aldri må oppgi personlig kode, passord eller kortonformasjon på et nettsted du ikke stoler på.