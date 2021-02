Karmøy-familie hørte et kjempebrak utenfor: – Trodde først at det var et pistolskudd

– Kona og jeg satt nede i kjellerstua mens ungene lekte oppe. Plutselig hørte vi et enormt brak, sier Hop til TV 2.

Forrige uke fikk Hop-familien, som bor i Kopervik på Karmøy, en helt spesiell opplevelse.

Det var Haugesunds Avis som først omtalte saken.

– Jeg tenkte at det kanskje var en av ungene som hadde falt ned fra spisebordet, mens kona mente at det hørtes ut som pistolskudd. Vi ventet et par sekunder for å se om det kom noe vræl fra etasjen over oss. Det kom ikke noe vræl, sier Hop til TV 2.

HOPPET: Coca-Cola uten sukker-flasken som spratt flere meter etter at den sprengte. Foto: Privat

Spredt ut over gårdsplassen

Han og kona, Tina Løvvik Hop, gikk opp for å undersøke hva kjempebraket skyldtes.

Da kom deres ti år gamle sønn Marlon løpende og fortalte at de nærmere 20 brusflaskene de hadde i inngangspartiet var spredt ut over gårdsplassen.

Tidligere på dagen hadde det stått to-tre sekspakninger brus utenfor døra, i tillegg til flere andre brusflasker.

Familien skjønte ingenting.

– Det var brun is opp etter husveggen, ja, over alt. Vi plukket opp flaskene, og én av dem manglet. Til slutt fant vi den mange meter unna, og den var sprengt. Da skjønte vi hva det braket skyldtes, forteller Hop.

Hop forteller at familien er svært glade i brus, og at de har brukt inngangspartiet som kjøleskap om vinteren.

– Det var 14,5 minusgrader den dagen, så det var rett og slett mer enn det flaska tålte. Det smalt forferdelig, sier han til TV 2.

Full fest med cola-slush

Lars Sigvart Hop sier at den brusglade familien kommer til å fortsette å bruke naturen som kjøleskap.

– Det er jo vanligvis aldri så utrolig kaldt her på Vestlandet, så dette var heldigvis bare et unntakstilfelle, sier han og ler.

Også ti år gamle Marlon tok det hele med godt humør, og det er kanskje ikke så rart.

Etter at roen igjen hadde senket seg igjen i Hop-familiens hus, fikk Marlon kose seg med den frosne brusen.

– Det ble en god del cola-slush på ham den kvelden, sier faren.