Fristet til å møte Svahn i gullduell på VM-stafetten

Det begynner å nærme seg VM i tyske Oberstdorf, og tirsdag møtte langrennskvinnene media på et pressetreff i Hafjell.

Til TV 2 forteller Therese Johaug at hun er i rute til VM.

– Jeg har trent godt med mange rolige økter. Det har vært deilig å roe ned med skiturer i fjellet. Jeg føler kroppen funker bra om dagen, og kjenner at jeg er der jeg skal være, sier Johaug.

Fokus på bakken

Hun opplevde noe så sjelden som å ikke vinne en 10 kilometer, da hun ble slått av Jessica Diggins i Falun for noen uker siden. Men hun stresser ikke av den grunn før VM.

– Jeg ble slått med hele to sekunder. Det er krise, for da går hele verden under, svarte hun først latterfullt på spørsmålet om hun har gjort noe annerledes i oppkjøringen til VM.

– Jeg har ikke endret på noe av den grunn. Jeg har stolt på planen jeg har hatt hele veien. Det er sekundene som gjelder, og Jessica var bedre enn meg da. Løypa passet henne nok litt bedre, men jeg er revansjelysten til Oberstdorf, lover Johaug.

Om ikke Falun-traseen var noe for Johaug, kan hun dra utnytte av løypa i Tyskland. Der er det en motbakke før oppløpet hun kan dra nytte av.

– Det er noe jeg har hatt i bakhodet i treningsarbeidet. Jeg har fokusert på diagonalgang og padling i motbakke. Det er tøffe og harde løyper der, men så kommer det an på hvordan føret blir, slår hun fast.

Vil gå ankeretappen

Skidronningen er favoritt på flere av distansene, men bekrefter at sprint og team-sprint er uaktuelt. Når det gjelder stafett er hun åpen for flere etapper. Johaug innrømmer at det frister å konkurrere mot Sveriges Linn Svahn i en potensiell sprint.

– Jeg føler at jeg kan gå fort på en andreetappe, en tredjeetappe og en fjerdeetappe.

– Var det en antydning til at du vil møte Svahn?

– Ja, smiler Johaug lurt.