Tandrevold sikret ny norsk VM-medalje: – En bragd!

Tirsdag ettermiddag var det klart for 15 kilometer for kvinnene i skiskyting-VM i slovenske Pokljuka.

Ingrid Landmark Tandrevold leverte et strålende løp og med kun én bom var hun tredje beste ut etter siste skyting.

– Det er en bragd, utbrøt NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith.

Tandrevold gikk inn som nummer tre i mål. Ventetiden ble lang, men til slutt kunne hun juble for norsk bronsemedalje, på tiden 43:31.7.

Medaljøren sa følgende til TV 2 etter bronsetriumfen:

– Nå har jeg det veldig bra, jeg er veldig glad og veldig stolt. Når de to største ikke har en kjempedag er det gøy for laget at to andre står frem. Det viser at vi er et veldig sterkt damelag, sier Tandrevold og sikter til lagvenninne Ida Lien som ble nummer elleve.

Tirsdagens tredje beste har én individuell VM-medalje fra før, sølv på sprinten i Östersund i 2019.

– Jeg rangerer denne nesten høyere. Det er en overraskelse for meg. Jeg føler jeg har tatt steg hvert år, blitt bedre, gjort en ekstremt hard jobb og ikke helt fått igjen for det, men i dag føler jeg at jeg får ut de egenskapene jeg føler jeg sitter inne med, da, sier Tandrevold og tilføyer:

– Det å klare det, med mer press enn da, er noe jeg kanskje er mer stolt over.

Tiril Eckhoff, som ble nummer 23, var stolt av lagvenninnen etter prestasjonen.

– Det er noe av det råeste. Når jeg har en dårlig da, så innfrir Ingrid som bare det, sier hun til TV 2 og legger til:

– Hun har hatt noen nedturer denne sesongen og da er det ekstra gøy at hn gjør det bra.

Slovenske Marketa Davidova vant rennet på hjemmebane, foran svenske Hanna Öberg.

Bom for Eckhoff og Røiseland

Tiril Eckhoff hadde før tirsdagens renn sikret seg hele tre gull, på sprinten, jaktstarten og på miksstaffett. Med seier tirsdag ville hun bli den første siden Liv Grete Skjelbred i Oberhof i 2004 til å ta tre individuelle VM-gull i samme mesterskap.

Dessverre ble det en kjempeskuffelse for Eckhoff med hele fire bom og dermed fire tilleggsminutter på normaldistansen. Da hjalp det lite med beste langrennstid.

– Jeg klarer ikke helt å holde trøkket gjennom serien. Da blir det litt «bomsiboms», sier Eckhoff til NRK.

Marte Olsbu Røiseland, som vant distansen i fjorårets VM i Anterselva, kunne ta medalje før siste skyting, men med to bom på siste stående ble det ikke ny norsk medalje på distansen.

– Jeg bestemmer meg for å gå på, det sitter ikke i dag heller og det er kjedelig, sier Røiseland om siste skyting og legger til:

– Det er tydeligvis ikke mitt mesterskap.

Åpnet lovende

For Norge gikk Ida Lien, Marte Olsbu Røiseland, Tiril Eckhoff og Ingrid Landmark Tandrevold. Foruten Eckhoff, som bommet på første liggende, leverte samtlige fulle hus på første skyting.

Lien var først ut av de norske med startnummer 21, og skjøt fullt hus på de tre første skytingingene og leverte et kjempeløp.

– Helt vanvittig av Lien. Nå får jeg gåsehud, kommenterte NRKs Andreas Stabrun Smith.

Dessverre ble det to bom på siste stående og Lien falt på resultatlisten, men hun var storfornøyd med egen innsats i mål. Hun ble nummer elleve.

– Kjempegøy! Rundt tredjerunden ble det veldig tungt, men det var et veldig bra løp, sa hun til NRK etter løpet.