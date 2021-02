Vera og 12 andre valper kan bli avlivet

De bjeffer, logrer og hopper ivrig opp mot gitteret. 13 valper som alle er innesperret i egne bur på AirPet pensjonat på Nannestad.

I forrige uke hentet Mattilsynet de små kjæledyrene, og satte dem inn på lukket isolat. Der skal de sitte til deres videre skjebne er avgjort.

Tilbake sitter 13 fortvilte familier.

Risikerer avlivning

Tonje Therese Håkonsen og Noraldin Nia er en av 13 familier som kjøpte valp av typen fransk bulldog via en annonse på Finn. Da de hentet hunden i januar, fikk de vite at hunden var importert fra Polen. De fikk også fremlagt papirer på at alt var i orden.

KNUST: Tårene renner når Tonje får se valpen sin igjen på video. Valpen Vera er nå på et hundehotell, men Noraldin og Tonje frykter at valpen nå må avlives Foto: Frode Sunde / TV 2 Les mer KNUST: Tårene renner når Tonje får se valpen sin igjen på video. Valpen Vera er nå på et hundehotell, men Noraldin og Tonje frykter at valpen nå må avlives Foto: Frode Sunde / TV 2 Les mer TOM: Kurven der hundevalpen Vera lå og sov er nå tom. Bare lekene til den 6 månder gamle valpen ligger igjen. Foto: Frode Sunde / TV 2 Les mer

– Vi falt for Vera fra første sekund. Hun hadde så mye energi. Men så i forrige uke kom Mattilsynet og tok henne fra oss, sier Tonje gråtende til TV 2.

– Vi fikk beskjed om at det manglet en helseattest, og at Vera enten måtte sendes tilbake til Polen eller avlives.

Importert fra Polen

Mattilsynet sier til TV 2 at de aksjonerte etter mistanke om ulovlig import fra Polen. Ifølge tilsynet mangler det blant annet en helseattest utstedt fra polske myndigheter. Det skal også være en rekke uregelmessigheter i de andre papirene.

– Når vi ikke har en slik helseattest blir vi bekymret for at hundene kan bære smittsomme sykdommer, som for eksempel rabies. Derfor er vi nødt til å håndheve reglene strengt og sette dem i isolasjon, sier seksjonssjef Nina Brogeland Laache.

Komplisert regelverk

TV 2 har vært i kontakt med mannen som solgte valpene. 39-åringen ønsker ikke å stå frem med navn, og mener han er et offer for et komplisert regelverk. Til TV 2 forteller han at han kjøpte hundene i Sverige, og trodde han gjorde alt riktig.

– Det skulle vise seg at kravet til dokumentasjon ved kommersiell import var annerledes enn ved privat import. Det fikk ikke jeg vite da jeg kontaktet Mattilsynet før jeg kjøpte valpene i Sverige.

ISOLAT: Her er de 13 valpene innesperret i bur til skjebnen deres er avgjort. Foto: Frode Sunde / TV 2

39-åringen reagerer også på at ikke myndighetene varslet om at det manglet et dokument da han fortollet valpene ved grensen.

– Jeg erkjenner at jeg har gjort en feil, men det har ikke vært med vilje. Mitt hovedfokus nå er å redde valpene slik at de kan komme tilbake til sine familier. Jeg skal ta mitt ansvar, og samarbeider 100 prosent med Mattilsynet for å finne en løsning, sier mannen.

Ni av valpeeierne har hyret advokat i et forsøk på å redde hundene sine. Rolf Odner i Osloadvokatene sier at de nå først og fremst har velferden til valpene i fokus.

Advokat Rolf Odner prøver å redde hundene Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Vi er i dialog med Mattilsynet, og håper å komme frem til en løsning slik at valpene får kommet hjem til sine nye familier. På grunn av koronasituasjonen er det uansett vanskelig å tilbakeføre dem til Polen. Hvis de viser seg å være helt friske bør de få bli i Norge, sier advokaten.

Uviss fremtid

Inntil videre er fremtiden til de 13 hundene uviss. Yvonne Arnesen, som er matmor til en av hundene, Frankie, sier hele familien er opprørte og triste.

– Det er vondt å tenke på at Frankie ligger alene i isolat, i en bås uten andre rundt seg. Vi vil ha henne hjem. Nå får vi ikke engang besøke henne. Tenk om hun blir avlivet uten at vi engang får sett henne, sier Arnesen.