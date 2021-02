Linn Svahn (21) var for mange et ubeskrevet blad før verdenscupsprinten i Davos for litt over et år siden. Men siden 21-åringen klinket til og gikk til topps i sitt andre verdenscuprenn, har Svahn vært målestokken i sprint for kvinner.

Nå er hun det soleklare favoritten før VM-sprinten i Oberstdorf.

– Løypen passer nok hennes kvaliteter bedre enn mange av konkurrentenes kvaliteter. En tøff løype som avsluttes med spurt i høy fart passer en løper som har verdenscupseier på distanse i klassisk veldig godt. Hun er den soleklare favoritten, sier TV 2-ekspert Petter Skinstad, før han legger til:

– Det gjør at Linn Svahn har alt å tape. Det er en litt ny situasjon for en utøver som slo gjennom i verdenscupsirkuset forrige sesong med et brak. Hun har aldri representert landet sitt i et mesterskap og heller aldri vært favoritt. Hun skal håndtere det presset, men jeg er ikke redd for at det ikke skal funke, sier han.

VINNERSKALLE: Linn Svahn liker dårlig å tape skirenn. Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN

– Uten glimt i øyet

Svahn er kjent for sin direkte tone og ærlige svar i intervjusituasjoner. Absolutt ingenting pakkes inn i bomull. Det får Skinstad til å dra paralleller til en abdisert skikonge.

– Hun minner litt om Northug i stilen, men mangler den humoristiske snerten. Hun er vel så hard som Northug, bare at hun melder det helt uten glimt i øyet. Hun er en beinhard versjon av Petter Northug, analyserer TV 2-eksperten.

– Hun mener det hun sier. Med Petter Northug visste man aldri om han mente det han sa, for han hadde en gutteaktig sjarm og smilet på lur. Linn Svahn mener det bare. Det gjør at budskapet fremstår enda tøffere enn det kanskje er. Men hun er egentlig bare en rå skiløper med knalltøffe krav og forventninger til seg selv, forteller Skinstad.

– Hva jeg synes om å bli sammenlignet med Northug?



– Ingenting, sier Svahn til TV 2.

Hun var svært ordknapp i møte med media tirsdag.

– Jeg vil helst ikke bli sammenlignet med noen andre, fortsetter svensken.

– Har ikke så mye respekt for konkurrentene

Lotta Udnes Weng er blant dem som har opplevd Svahns direkte tone. I verdenscupsprinten i Falun for en knapp måned siden måtte Udnes Weng stoppe opp da Svahn kastet seg inn foran henne i sporet. Den norske sprinteren fikk lyst til å «ta en Bolsjunov» og slå etter henne, men holdt seg i skinnet.

– Vi kan ikke la oss herse med på alle måter. En ting er å bli slått på en fair måte, men vi må få lov til å si fra hvis det blir urettferdig, sier Udnes Weng til TV 2.

– Hun er tøff i sporet og tøff utenfor. Hun har ikke så mye respekt for konkurrentene sine, men det er greit, det. Vi skal gjøre vårt for å prøve å slå henne, legger hun til.

Den norske sprinteren innrømmer at hun ser en del likhetstrekk mellom Svahn og Northug.

– Hun bruker media til å psyke opp seg selv og psyke ut andre. Sånn sett er hun litt lik Northug.

Tvillingsøster Tiril tror det hadde sett annerledes ut dersom hun hadde vært på lag med Svahn.

– Hun kan snakke for seg, men jeg tror vi hadde kommet godt overens med henne om vi hadde trent og vært på lag med henne, sier hun.

SUPERLAG: De svenske sprinterne har vært i en egen klasse denne sesongen. Foto: Erik Mårtensson / BILDBYRÅN

Kan bli svensk storeslem

Men det er ikke bare Svahn som går fort på ski blant de svenske jentene. I Ulricehamn vant Maja Dahlqvist foran Johanna Hagström. Jonna Sundling har vært i tre sprintfinaler denne sesongen. Skinstad mener kvaliteten i det svenske laget gjør at det er realistisk at de tapetserer pallen i Oberstdorf.

– Sverige er gode nok til å ta tredobbelt på sprinten. Men Anamarija Lampic, Maiken Caspersen Falla og amerikanske og russiske løpere er gode nok til å utfordre dersom svenskene ikke har en 100 prosent dag med hode, kropp og ski. De kan havne i en situasjon der alle de fire svenske jentene havner i ett og samme kvartfinaleheat, sier Skinstad.

Han minner også om at svenskene har en lei tendens til å ødelegge for hverandre.

– Utfordringen for de svenske jentene har vist seg å være hverandre. Den interne konkurransen er så stor at det litt for ofte har gått over stokk og stein. De har ødelagt for hverandre i stedet for å jobbe sammen. I Seefeld fikk jo Falla servert gullet. Det er svinger og utforkjøringer i Oberstdorf som kan by på utfordringer, sier Skinstad.