Rolf (72) fikk sjokk da han leste brevet fra borettslaget: – Helt umenneskelig

Det var 5. februar at 72-åringen fant dette brevet i postkassa hjemme i Gamlebyen i Fredrikstad:

«Vi har registrert at du fortsatt har julepynt på verandaen din. Datoen i dag er 5. februar. Det er langt over fristen for å ta ned julepynten».

ELSKER JUL: Rolf Stordahl i nissekostymet sitt. Foto: Privat

Brevet var fra borettslaget.

«I husordensreglene står det: «Før utløpet av første helg etter trettendedag jul skal all julepynt som synes fra utsiden, være tatt ned. (Trettendedagen er alltid 6. januar). Vi ber deg derfor om å ta ned julepynten omgående,» stod det.

I Fredrikstad er Stordahl kjent for sin forkjærlighet til julen.

– Jeg kaller meg selv for en juletullebukk. Jeg er jule- og nisseinteressert utenfor enhver forstand, men juletingene og lysene mine er ikke til sjenanse for noen, sier han til TV 2.

Såpass glad er han i julen, at han årlig fyller den 67 kvadratmeter store leiligheten sin med 1200 nisser.

JUL FOR ALLE PENGA: Slik så Rolf Stordahls leilighet ut før det første brevet fra borettslaget kom. Foto: Privat

Nytt brev dumpet ned i postkassa

Etter at brevet fra borettslaget dumpet ned i Stordahls postkasse, fjernet han store deler av pynten han hadde på balkongen sin.

– Jeg tok ned noen girlandere og sidelys, et frodig juletre og to syvarmede lysestaker som stod på hver sin kant av balkongen. En nisse i slede ryddet jeg også bort. Alt som var igjen da, var en lysslynge med 300 lys, sier han.

Og:

– Lysslyngen er jo ikke julelys, det er vinterlys! Mine nærmeste naboer synes at det er fint, så jeg skjønner ikke hva som er problemet.

LYSER OPP: Slik ser Rolf Stordahls balkong ut nå. Foto: Privat

Truet med OBOS

Styret i borettslaget synes derimot at lysene er et stort problem.

11. februar kom det et nytt brev fra Presteløkka 1 borettslag, og denne gangen truet de med å sette OBOS på saken.

«Vi ser at du har tatt ned noe av julepynten, og det er vi glade for. Men det er fortsatt noe igjen. Vi ber derfor om at du tar ned resten også. Hvis du ikke gjør det, må vi be om bistand fra OBOS Fredrikstad. Det medfører ekstra utgifter for borettslaget, og det vil vi helst unngå.»

Rolf Stordahl sier at han reagerte sterkt på begge brevene.

– Verden er inne i en mørketid, nå under pandemien. Man hører jo at folk bruker lysterapi for å ikke bli deppa om vinteren, og jeg vil spre håp og glede. Lys er medisin, og jeg er villig til å gjøre alt for lysets magi. De som sitter og klager gjør seg så liten og snever. De burde stirre ut i mørket og ikke opp på lysene mine, sier han.

KOMMUNIKASJONSSJEF: Åge Pettersen i OBOS. Foto: Ilja C. Hendel

Kan måtte punge ut

TV 2 har vært i kontakt med OBOS, som på generelt grunnlag svarer at de ikke har noen myndighet over borettslagene.

– Det er beboerne som eier boligene og eiendommen og som har valgt et styre til å følge opp drift, vedlikehold, budsjetter, regnskap og at vedtekter og husordensregler som beboerne har vedtatt på demokratisk vis på generalforsamlingen, svarer OBOS' kommunikasjonssjef Åge Pettersen.

Aldri hørt om lignende

Advokat i Huseiernes Landsforbund, Annita Magnussen, sier det samme.

OPPFORDRER TIL DIALOG: Advokat i Huseiernes Landsforbund, Annita Magnussen. Foto: Huseiernes Landsforbund

– Nei, OBOS har ingen myndighet over beboerne. Balkongen er fellesareale, og borettslag bestemmer over fasaden, men jeg har aldri hørt om et eneste borettslag som har egne julepyntregler og krever at beboere fjerner pynten sin, sier hun til TV 2.

Hun sier at så lenge beboeren ikke setter opp ting som er til sjenanse for naboene, som for eksempel fargesprakende, blinkende julelys, eller bolter noe fast i fasaden, kan ikke borettslaget gjøre noe.

– Det er jo ikke uvanlig å ha julepynt både i januar og kanskje februar, så her burde borettslaget være rausere og heller forsøke å få til en god dialog. Mitt råd til denne beboeren er å ta det opp på neste generalforsamling, sier hun.

– Dømt til å tape

Det er sekretær i borettslagsstyret, Kjell Hasselgård, som har skrevet brevene til Stordahl.

– Vi har en god dialog med beboeren. Det er det jeg vil si om denne saken, sier Hasselgård til TV 2.

Til Fredrikstad Blad sier han at borettslaget har gått så forsiktig frem som de kunne.

– Styret er jo dømt til å tape i opinionen. Den lille mann med sitt budskap om lys står mot det store, stygge borettslagstyret. Men vi har altså gått så forsiktig frem som vi har kunnet, sier han.

Stordahl sier at han skjønner godt hvis et borettslag reagerer på sjenerende lys og pynt.

– Jeg skjønner at det hadde vært til plage, hvis jeg hadde hatt blinkende julelys som lagde lyd eller var til sjenanse. Dette er bare flotte, varme lys man ikke ser med mindre man går ut av blokka og stiller seg opp på et jorde, sier han.

Begynte for to år siden

Styreleder Øystein Edvardsen sier at problemet ikke er nytt, og at styret også for to år siden fikk klager på julepynt.

Ifølge Stordahl er det han og den spektakulære julepynten hans som er årsaken til at borettslaget den gang laget julepyntreglene.

– Tross oppfordringer fra styret, om at beboer skulle ta ned julepynten, ble mye av den hengende. Styret valgte derfor å ta inn saken i generalforsamlingen det året, og beboerne stemte, og vedtaket ble at julepynt som er synlig for andre skal tas ned første søndag etter trettende dag jul, sier styrelederen.

Bent Høie i ryggen

STÅR PÅ SITT: Rolf Stordahl tar en selfie på balkongen som gir borettslaget hodebry. Foto: Privat

Rolf Stordahl har ingen planer om å ta ned lysene sine, og sier at han skal ha dem der til Sankthans, 24. juni.

– Jeg har jo helseminister Bent Høie med meg, som sa at vi under pandemien skulle tenne julelysene tidlig og la de lyse opp i mørket. Hvem skal jeg høre mest på? En borettslagsstyre eller helseministeren, spør han.

Lysene skal ikke ned før Rolf er helt sikker på at mørketiden er over.

– Lysene blir værende der helt til jeg må rulle ned markisen fordi det er så lyst og varmt ute. Ingen kan kaste ut et mann bare fordi han har lys på verandaen, sier han.