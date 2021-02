Bettina Buchanan er første eks som sjekker inn på Ex on the Beach

Buchanan (25) har vært på TV-skjermen en rekke ganger tidligere, og har nærmest gjort karriere på skandalereality.

Det hele begynte med Paradise Hotel Sverige i 2016. Siden den gang har hun vært med på Paradise Hotel Sverige i 2018, Paradise Hotel Norge i 2019, Paradise Hotel Norge i 2020 og Ex on the Beach celebrity i Sverige 2020 for å nevne noe.

Nå er hun klar for å ta fatt på realityeventyret i den norske fjellheimen.

God kveld Norge møtte henne i Hemsedal dagen etter at hun sjekket inn. Intervjuet kan du se øverst i saken.

Drama første kvelden

Både Buchanen selv, og flere av de andre deltakerne kan bekrefte at det ble krangling kvelden hun sjekket inn i villaen.

– Det som pleier å skje når jeg blir full er at jeg kanskje puler med noen. Denne gangen ble det krangling og gråt, ler hun.

Videre forteller hun at hun vanligvis pleier å være venn med alle, men at kvelden hun sjekket inn kunne hun nesten ikke kjenne seg selv igjen.

– Jeg var så kranglete og lei meg.

Hun forteller at hun hadde spist lite den dagen og at hun ble mer beruset enn hun pleier.

Rett på sak



Den svenske realityjenta er kjent for å snakke åpent om det meste, og er slettes ikke sjenert. Dersom hun er interessert i noen pleier hun ikke å gå rundt grøten:

– Jeg er så rett frem. Jeg sier det bare, enkelt og greit. «Hallo, skal vi gå ned å knulle», ler hun.



Hun forteller at hun har ligget med rundt 70 stykker, men at hun kunne tenke seg å ligge med minst 100.



–Gjerne flere. 150. Det er derfor jeg kjenner at jeg ikke stresser med å få meg kjæreste. Da kan jeg ikke ligge med flere og det er jo gøy å ligge med nye mennesker.

Kastet kula på Paradise Hotel



I høstens sesong av norske Paradise Hotel var det Buchanan og partneren Mohamed «Simo» Elh'babi (22) som stakk av med seieren. Hvert år må vinnerparet gjennom en troskapstest, der det avgjøres om de deler pengepremien eller om en av dem velger å dolke partneren i ryggen, for så å stikke av med pengepremien selv.

Det var nok mange som satte hjertet i halsen da Buchanan slapp kula på 200 000 kroner. De gjenværende 300 000 ble fordelt på jurymedlemmene, mens partneren til Buchanan ikke fikk en eneste krone.

På spørsmål om hvordan forholdet hennes til Elh'babi er i dag svarer hun:

– Mellom meg og Simo er alt bra. Han hadde tenkt til å gjøre det samme, så han ble jo sint der og da. Men vi snakket sammen etterpå og han forsto at han ikke kunne gå rundt å være sint for noe han selv hadde tenkt til å gjøre.

«Ex on the Beach – Afterski» har premiere 25. februar på Discovery +.