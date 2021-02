Skappel om «nye» God kveld Norge: – Det har på ingen måte vært lett

Dorthe Skappel er TV 2s ubestridte TV-dronning og har i 25 år ledet underholdningsprogrammet God kveld Norge.

Men i fjor ble det klart at programmet skulle få en ny digital satsing der Niklas Baarli og Marte Bratberg skulle inn som programledere.

Og selv om Skappel sin posisjon ikke sto i fare, var det alt annet enn en enkel overgang.

– Jeg må innrømme at jeg gikk et par runder med meg selv, forteller Skappel til God morgen Norge.

Frykt for å bli byttet ut

Dorthe Skappel i kjent positur i God kveld Norges gamle studio. Foto: TV 2

God kveld Norge sto overfor et behov for å fornye seg. Den delen av programmet der Skappel satt i et hvitt studio og introduserte innslag skulle ut, og nytt studio med nye programledere på de digitale flatene skulle inn.

– Jeg tenkte; «Gud, har jeg blitt for gammel», og innså at jeg hadde to valg: Det ene var å omfavne forandringen og å bli en del av det, eller å si takk for meg, sier Skappel.

– Jeg konkluderte med at hvis det er dette de vil, så skal jeg være raus nok til å være med på den prosessen.

Hun innrømmer at hun kjente på frykten for å bli faset ut. Og at hun nesten ble litt sjokkskadet første gang hun så det nye studioet med de nye programlederne.

I fjor gjenoppsto God kveld Norge i ny drakt. Foto: Espen Solli

– Det har på ingen måte vært lett. Jeg har ventet på at det skulle skje, men jeg er veldig glad for at det ikke har vært så brutalt som jeg kanskje hadde sett for meg, sier Skappel.

– At det ikke ble «takk skal du ha, her er restbeløpet i posten», legger hun til

Skappel understreker at prosessen har vært veldig ryddig og at både TV 2 og gjengen i God kveld Norge har tatt godt vare på henne i overgangen.

Se intervjuet øverst i saken!

Aldri hatt det bedre

Forandringen brakte likevel mye positivt med seg for den erfarne programlederen. Der Baarli og Bratberg har fokusert på å nå det digitale publikummet, har Skappel kunnet fordype seg i lengre portrettintervjuer.

– Jeg gjør mine intervjuer nå som er lengre og større, og jeg har mer tid. Jeg har det bedre enn noen gang, forteller hun.

Underholdningsbransjen er kjent for å løfte opp unge talenter og å luke ut mennesker over en viss alder, men Skappel mener hun står stødig med all tyngde og fagkunnskap.

– Det å være faglig god journalistisk sett vet jeg at jeg mestrer. Jeg er på ingen måte en ekspert, men jeg ser jo at det er ting jeg kan som ikke de kan, og omvendt.

– Men det er klart at når det gjelder internett, sosiale medier, og hva som skal legges ut hvor – det klarer jeg ikke å følge med på. Og for å være helt ærlig så er det ikke alt jeg gidder å følge med på, sier Skappel.

Hun forteller også at det er litt deilig at de to andre programlederne kan ta seg av praten med deltakere fra realityshow som Paradise hotel og Ex on the beach.

– Jeg elsker å snakke med folk. Jeg syns det er fantastisk å få gode historier fra folk. Men jeg er ikke så opptatt av «pikk og fitte på tv».

Langtidsplan

I tillegg har hun strikkeprosjektet sitt på siden. Hun understreker hvor viktig det er å ha andre ting som er viktigere i livet sitt enn det å være på TV.

– Så når den tid kommer at jeg ikke er på tv lenger, så skal jeg kunne leve av strikkingen.

– Derfor kan jeg også si at jeg har det bedre nå enn jeg noen sinne har hatt det, takket være TV 2 og en fantastisk redaksjon.

Se miniserien Dorthe Skappel - 25 år på skjermen på TV 2 Sumo