Anbefaler å oppheve alle ringtiltak på Østlandet

Det opplyser Helsedirektoratet i en anbefaling til regjeringen tirsdag.

– Folkehelseinstituttet beskriver at det nå er bedre oversikt over smittesituasjonen for virusvarianter både i Oslo, Halden og Sarpsborg, og i de omkringliggende kommunene. Smittesporingsarbeidet er styrket, og oppfølgingen forsterket blant annet ved at det anbefales test både når man gå inn og ut av karantene, skriver Helsedirektoratet.

Om regjeringen velger å følge anbefalingen, blir etter alt å dømme avklart på en pressekonferanse klokken 14.

Det er Halden, Oslo og Sarpsborg som har hatt strengest tiltak, og disse foreslås opphevet. FHI understreker imidlertid at disse kommunene ønsker å videreføre tiltak på et høyt nivå, men altså på egen hånd.

– Folkehelseinstituttet støtter kommunenes vurderinger, og kan gi råd og veiledning til kommunene for valg av lokale tiltak, skriver FHI i sin anbefaling som er del av samme dokument.

Helsedirektoratet anbefaler blant annet at studenter i Oslo-regionen kan få returnere til lesesalen og campus torsdag.

Kommuner der det anbefales å oppheve ringtiltak: Asker

Bærum

Fredrikstad

Hvaler

Indre Østfold

Lillestrøm

Lunner

Lørenskog

Moss

Nittedal

Nordre Follo

Rakkestad

Rælingen

Råde

Skiptvedt

Ullensvang

Våler

Ås

Stengingen av lesesaler og campuser varer opprinnelig fram til torsdag.

Det er helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) som skal holde pressekonferanse om koronasituasjonen tirsdag.

Helsedirektoratet og FHI er også tilstede.

FHI vil ikke endre vaksinestrategi

Det vil foreløpig ikke bli noen endringer i vaksinasjonsprogrammet, opplyser Folkehelseinstituttet.

– Dagens strategi ligger fast, sier FHI til NTB.

En ny studie fra Sverige viser folk som har hatt covid-19, har beskyttende antistoffer i kroppen i minst ni måneder. Forskerne bak studien mener at disse bør stille lenger bak i vaksinekøen.

Frankrike anbefaler på sin side at personer som allerede har vært koronasmittet, skal få én vaksinedose.

353 smittede i Norge

Det siste døgnet er det registrert 353 koronasmittede i Norge. Det er 244 flere enn dagen før og syv flere enn samme dag i forrige uke.

Ved midnatt natt til tirsdag er det registrert 66.854 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).