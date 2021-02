Siktelsen mot Aung San Suu Kyi utvides

Siktelsen er utvidet til å gjelde brudd på en lov for håndtering av naturkatastrofer, ifølge forsvareren.



Regjeringen i Myanmar ble avsatt i et statskupp tidligere i februar, og regjeringssjef Aung San Suu Kyi ble pågrepet i likhet med mange andre fra regjeringen. Hun ble siktet for oppbevaring av ulovlig importerte walkietalkier.

– Aung San Suu Kyi har blitt siktet for et ekstra lovbrudd, under loven for håndtering av naturkatastrofer, sier forsvareren hennes, Khin Maung Zaw, til nyhetsbyrået AFP tirsdag.

Hun har befunnet seg i husarrest, og medlemmer av partiet hennes har fått høre at hun er ved god helse.

