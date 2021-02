Alpinlandslaget i sorg etter dødsfall: – Får tårer i øynene av å snakke om det

Inngangen til alpint-VM i italianske Cortina har vært spesiell og trist for det norske alpinlandslaget. Nylig gikk Tor Arvid Holtermann Semb bort etter kreftsykdom. Semb var i en årrekke en viktig mann i støtteapparatet til det norske laget.

Alpinlandslaget har omtalt dødsfallet på sin Instagram-konto.

– Hvil i fred kjære Tor Arvid. Takk for alt du har vært og gjort for oss. Din latter og omsorg skal vi alltid huske. Vi savner deg. Våre tanker går til familien i denne tøffe stunden, skriver de.

En tydelig preget Thea Stjernesund sier dette om Semb til TV 2:

– Han har vært utrolig viktig fordi han var en man møtte på da man kom fra å konkurrere i trygge Norge og plutselig skulle man ut i det store internasjonale konkurranselivet. Da var han en utrolig fin fyr å ha med seg på start, og reise rundt med på lange bilturer og snakke om livet og alt mellom himmel og jord, egentlig, sier hun etter tirsdagens kvalifisering i parallellslalom og tilføyer:

– Jeg sliter med å skjønne at han ikke er mer. Nå er det så lenge siden jeg har sett ham med korona i tillegg, så akkurat nå er det litt fjernt.

Også lagvenninne Kristina Riis-Johannessen er preget av Sembs bortgang.

– Jeg får tårer i øynene bare av å snakke om det. Han har betydd veldig mye for meg og min karriere så langt. Vi er nok litt preget av det, sier Riis-Johannessen.

– Jeg kunne på en måte ikke vært på et bedre sted enn med laget mitt da vi fikk en dårlig nyhet. Da kunne man holde sammen, trøste hverandre. Det er veldig viktig å ha hverandre nå.

De norske slalåmjentene kjørte med svarte sørgebånd i tirsdagens kvalifisering. Ingen av de norske jentene klarte å kvalifisere seg.

– Hadde håpet å se ham igjen

Alpinlandslaget fikk vite om servicemannens kreftsykdom i sommer.

– Det har gått veldig fort. Jeg hadde håpet å se ham igjen etter sesongen, så det har gått fortere enn man trodde, sier Riis-Johannessen.

– Det var litt brutalt da vi fikk beskjeden om at han var syk i det hele tatt. At det skulle gå så fort tror jeg ingen var klare for. Det var kjip å ikke kunne se ham, sier Stjernesund og legger til:

– Vi skjønte at det ikke kom til å gå bra, vi har hatt en slags farvelprat der vi snakket om gamle minner. Det er ingen som har noe usagt. Det har vært mange timer i skirommet der vi har snakket om alt og ingenting. Han sa alltid at han ikke var noe redd for døden. Han har levd et rikt liv og det sa han lenge før han ble syk også. Jeg trøster meg med det.

– En gledesspreder

Semb jobbet tettest med kvinnene på landslaget, men det er tydelig at servicemannen også gjorde inntrykk på herrene.

– Det er trist. Det går jo inn på oss, samtidig er det tøffere for jentene som har hatt ham så tett på. Han var en gledesspreder som alltid hadde en god historie eller smil på lur når vi traff hverandre, sier Leif Kristian Nestvold-Haugen.

Timon Haugan er enig med sin lagkamerat.

– Tor Arvid var en utrolig herlig kar. Det er utrolig trist at han er borte nå, sier Haugan til TV 2.