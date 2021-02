– Det vil være en stor seier for Solskjær

Torsdag kveld står Real Sociedad på motsatt banehalvdel for Manchester United og Ole Gunnar Solskjær, i det som er den første utslagsrunden i Europa League denne sesongen.

Oppgjøret - det første av to 16-delsfinaler mellom lagene - spilles i Italia på grunn av strenge innreiseregler for briter i Spania.

Solskjærs gutter ble degradert til Europaligaen etter at de endte bak Paris Saint-Germain og RB Leipzig i sin Champions League-gruppe tidligere denne sesongen.

Dermed blir det i Europaligaen Solskjær må jakte på sitt første europeiske trofé med den engelske storklubben, akkurat som forrige sesong der nordmannens lag til slutt røk i semifinalen mot Sevilla.

Veien til potensiell suksess er nok en gang lang, og TV 2s kommentator og fotballekspert Simen Stamsø-Møller tror det er mange lag som kan gi Solskjærs menn hodebry.

– Det er veldig mange lag der som har høyt toppnivå, men som viser det ganske sjelden. For eksempel Napoli kan hamle opp med de aller fleste, men viser det for sjelden, sier han.

Han tror det er flere lag som kan overraske, inkludert torsdagens motstander Real Sociedad.

– Real Sociedad kommer til å satse hardt på turneringen, det er jeg helt sikker på. Også Arsenal er et lag som kan gå helt til topps. Det samme gjelder Leicester som kan gå «all inn» og ende opp med å komme langt, sier TV 2-eksperten.

– En ekspert i slike turneringer

Også de europeiske storlagene Ajax og AC Milan er blant de siste 32 lagene i turneringen. Ajax leder klart den nederlandske serien, mens AC Milan ligger ett poeng bak Inter Milan på tabelltopp.

Villarreal og Roma er andre klubber som er nevnt som outsidere i turneringen, og i tillegg tror Stamsø-Møller at Tottenham kan bli farlige. Spesielt dersom José Mourinho ser at en topp-fire-plassering blir vanskelig i Premier League.

– Hvis ikke Tottenham skjerper seg snart, kan de fort ende utenfor Champions League-plass i serien. Mourinho har vunnet Europa League et par ganger før, og er en ekspert i slike turneringer, sier han.

José Mourinho kan være mannen som rapper Europaliga-pokalen foran nesa på Ole Gunnar Solskjær. Foto: Carl Recine

Tottenham har tapt fire av sine fem siste kamper i Premier League, og har seks poeng opp til Chelsea som i øyeblikket innehar fjerdeplassen. Mourinhos lag skal ut mot østerrikske Wolfsberg torsdag.

– Ville vært en stor seier

Manchester United ligger for øyeblikket på andreplass i Premier League, ti poeng bak byrival Manchester City, og Stamsø-Møller tror de røde fra Manchester kan nå langt i Europa League og få vårens største grunner til å juble nettopp der dersom de tar turneringen på alvor.

– Jeg tror absolutt ikke at Solskjær har gitt opp Premier League, men for noen uker siden trodde jeg absolutt ikke Manchester United skulle gå hardt inn i Europaligaen. Nå har jeg endret syn på det. Selvfølgelig vil de være med å kjempe om de største trofeene, men å vinne Europaligaen vil være en stor seier for Solskjær. Hvis han starter med de beste gutta i dag, vil det være et tegn på at de tar dette på alvor.

– Hva taler imot Manchester United?

– Det må være at de fortsatt er litt ustabile. Kanskje de kan ta for lett på noen oppgaver, og det kan de ikke gjøre i en slik type turnering der hver kamp er utrolig viktig. Faktum er at de ikke har klart å vinne noe sammen, og det kan tale imot dem. Man ser jo ofte at lag som har vunnet noe sammen før har enklere for å gjøre det etterpå, sier Stamsø-Møller, men legger til at Manchester United har det høyeste toppnivået av alle klubbene i turneringen.

PS! Solskjærs tidligere klubb Molde skal også spille Europa League torsdag når de skal måle krefter med tyske Hoffenheim.

