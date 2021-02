Slalåmkjører Brage (1) går viralt

Videoen av ettåringen Brage som ler mens han fyker nedover bakken har blitt sett over syv millioner ganger på Instagram. Pappa Jostein Væge mener skibakkene ikke har noen aldersgrense.

– Så lenge barnet kan stå, så kan de kjøre slalåm.

Det sier Jostein Væge, pappaen til ettåringen Brage, som har blitt sett over syv millioner ganger.

Væge driver Instagram kontoen «Friluftslivpappa». Her legger han ut bilder og videoer av sønnene Brage (1) og Odin (3).

– Begge gutta begynte å stå i bakkene når de var ett år. Siden har de vel vært der.

Ingen grunn å vente

Instagrampappaen opplever at siden hans motiverer andre småbarnsforeldre.

– Jeg får flere tilbakemeldinger fra foreldre som sier at de hadde tenkt til å vente noen år før de tok med barna i bakken, men når de ser innholdet mitt så skjønner de at det ikke er noe poeng.

Løsningen for å få barna til å ta på seg skiene og komme seg ut i løypa mener Væge er å starte i det små.

På Instagram-brukeren "Friluftslivpappa" blir det ofte lagt ut bilder av Brage Foto: Frank Lervik

– Vi begynte først inne på stuegulvet, så flyttet vi oss til en liten akebakke, før vi til slutt var klar for skibakkene.

Unger ingen hindring

Begge parter må kose seg for at slalåmturen skal bli vellykket.

– Noen ganger kjører vi en tur, også var ikke det ikke humøret på topp den dagen. Da drar vi hjem med en gang. Andre ganger er vi ute i flere timer. Det viktigste er at det er like gøy for både Brage, Odin og meg.

Og Væge er ærlig på hva motivasjonen for å ta med barna ut er.

– Bakgrunnen er egentlig at jeg selv vil. Jeg ser ikke noen grunn til at ungene ikke skal få være med på det jeg syntes er gøy.

Friluftslivmannen har også en beskjed til alle aldersgrupper.

– Slalåmbakken har verken noen nedre eller øvre aldersgrense. Enten man er 10, 20 eller 50 så kan man begynne.