– Det er så mye kjemping bare for å få en sjanse

Victoria Lagerqvist Pederssen har vært arbeidsledig i over et år. Foreningen Unge Funksjonshemmede er redd for at funksjonshemmede blir nedprioritert under pandemien.

– Det at jeg ikke har blitt innkalt til et eneste intervju gjør at jeg blir demotivert. Det er så mye kjemping hele tiden bare for å få en sjanse.

Victoria Lagerqvist Pederssen er født med sykdommen Cerebral Parese. Hun tror diagnosen kan være en årsak til at jobbtilbudene lar vente på seg.

– Jeg tror arbeidsgivere blir skeptiske med en gang de hører om diagnosen min. De assosierer nok litt mye og tar forhastede beslutninger.

Sykdommen gjør det vanskelig for Victoria å gjøre fysisk arbeid. Men en vanlig kontorjobb er fullt mulig.

– Det eneste jeg trenger er god opplæring. Og at jeg vet at jeg kan spørre når jeg trenger det. Da er mye gjort.

Victoria bruker mye av tiden sin hjemme foran pc-en. Foto: Torstein Wold / TV 2

Rammer hardere

Bare 40,6 prosent av funksjonshemmede i Norge er sysselsatte. Fra 2019 til 2020 sank antall sysselsatte funksjonshemmede i alderen 25-39 år med 5,0 prosentpoeng. Landsgjennomsnittet i samme alder sank med 1,3 prosentpoeng.

– Pandemien har rammet funksjonshemmede hardere enn mange andre. Mange føler at de har blitt dyttet lenger vekk fra arbeidslivet, sier rådgiver i foreningen Unge Funksjonshemmede, Eivind Digranes.

Digranes opplever at krisen har forsterket problemer som allerede var der. Han frykter at funksjonshemmede vil bli de siste tilbake i arbeid.

– Vi opplever at fokuset på funksjonshemmede i arbeid har forsvunnet litt i denne perioden.

Lønnstilskudd

Statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Saida Roshni Begum, er ikke fornøyd med antallet funksjonshemmede i arbeid.

Saida Roshni Begum og regjeringen håper ikke unge funksjonshemmede blir de siste tilbake i arbeid når pandemien er ferdig. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Vi ser at krisen rammer sårbare grupper ekstra hardt. Vi gjør det vi kan for at ledigheten i disse gruppene ikke biter seg fast.

Forsterket satsing på inkluderingsdugnaden, penger til NAV og lønnstilskudd er noen av tiltakene Begum trekker fram for å få funksjonshemmede i arbeid.

– Lønnstilskudd gjør det billigere for arbeidsgivere å ansette folk som har en annen bakgrunn. Da kan de gi tilrettelegging på arbeidsplassen uten å tape noe økonomisk på det.

– Blir unge funksjonshemmede de siste tilbake i arbeid?

– Det håper jeg virkelig ikke, og vi fra regjeringens side skal gjøre det vi kan for å unngå å havne i den situasjonen.

NAV-utfordringer

En undersøkelse Unge Funksjonshemmede har gjort viser at én av tre unge funksjonshemmede opplever at oppfølgingen fra NAV har blitt dårligere under pandemien.

– Mange opplever at det går vesentlig tregere nå. Og det er med på å forsterke problemet, sier Digranes.

Også Victoria har opplevd utfordringer med NAV.

– Jeg var med på et kurs gjennom NAV som var etterfulgt av en arbeidsutprøving. Men etter det kurset så føler jeg at jeg har blitt litt gitt opp.

Victoria er redd for at NAV har gitt henne litt opp. Foto: Torstein Wold / TV 2

Statssekretær Begum understreker at NAV har mye å gjøre i denne perioden, men at det likevel ikke skal stå i veien for funksjonshemmede.

– Vi har sagt klart i fra til NAV at unge under 30 og unge funksjonshemmede skal være en prioritert gruppe, og skal få god oppfølging.