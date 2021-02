Kan bli forbudt med fossilbil i Oslo: – Et eksperiment i stor skala

Byrådet i Oslo jobber for at det i 2022 skal opprettes en nullutslippssone hvor det blir forbudt å kjøre fossildrevne biler innenfor ring 1.

Lan Marie Berg (MDG), byråd for miljø og samferdsel, sier at nullutslipssonen også vil inkludere hele ring 2, men at målet om nullutslipp for denne sonen strekker seg til 2026.

Berg forteller at 50 prosent av de som bor innenfor ring 2 ikke eier bil og benytter seg av sykkel, gange eller kollektivtransport.

– Oslo skal bli en tilnærmet nullutslippsby innen 2030. Derfor utreder vi ring 1 nå, og så en gradvis utredning innenfor ring 2, sier hun på Nyhetskanalen tirsdag.

Ring 2 er alt innenfor den ytterste rosa linjen. Her kan 155 000 mennesker muligens nektes å kjøre fossildrevne biler innen 2026. I første omgang er det en utredning innenfor det mørkegrønne området. Foto: Grafikk hentet fra «Utredning nullutslippssoner»

– Tar vekk friheten

– Et eksperiment i stor skala, sier stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) som sitter på andre siden av bordet.

Hoksrud mener på sin side at det er en svært inngripende politikk om å nå et klimamål, og at det får store konsekvenser på lang sikt.

– 40 prosent av barnefamilier flytter ut av byen fordi de er avhengig av bilen. Folk må få lov til å bo der de vil, men mister den friheten med den politikken som føres nå, sier han.

UENIGE: Hoksrud og Berg er fullstendig uenige om hvordan et fossilfritt sentrum berører folks hverdag Foto: Frode Sunde / TV 2

Han mener at miljøpolitikken vil påvirke folks hverdag i stor grad. Hoksrud sikter til eldre som er avhengig av bil og folk med nedsatt funksjonsevne som trenger bilen i nærheten.

– Det er mange som ikke har råd til å kaste seg rundt å kjøpe en elbil. MDG tar vekk friheten til folk, som gjør at mange heller velger å flytte ut av byen, sier han.

Positiv utvikling i elbil-kjøp

Berg mener at det ikke er en frihet at alle skal ha bil, og at det heller blir en ufrihet at folk med astma skal puste inn eksos.

Hun understreker også at de jobber med å finne gode overgangsmuligheter for de berørte gruppene Hoksrud sikter til.

– Frp glemmer at folk flest klarer seg fint uten bil. Det er også flest middelaldrende menn som kjører elbil og som har god råd. De som har dårlig råd har sjeldent bil, sier Berg.

DEBATT: Det ble høy temperatur i studio under tirsdagens debatt på Nyhetskanalen mellom Lan Marie Berg (MDG), byråd for miljø og samferdsel, og stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) Foto: Frode Sunde / TV 2

– Vi vil ikke klare å unngå katastrofale klimaendringer hvis vi ikke tar tak i dette, legger hun til.

Byråden påpeker at det er en positiv utvikling av elbilsalget, og at målet om en nullutslippsby er overkommelig.

– Ser vi på nybilsalget i fjor, var 60 prosent av disse elbiler. Det tilsvarer 350 000 elbiler i Norge. I tillegg gjør vi det attraktivt med å ha elbil ved å sette opp flere ladetilbud i sentrum, sier Berg.