Folkelige og fornuftige Skoda har de siste årene opparbeidet seg solid renomme i Norge. Bilene har solgt godt, selv i et marked som preges av flere og flere elektriske biler.

Skodas elektriske familiebil Enyaq, ser også ut til å bli populær blant oss nordmenn. Interessen har vært rekordstor. Mange venter på denne – og har gjort det en god stund allerede. Nå er snart ventetiden over og modellen er rett rundt hjørnet.

Allerede nå viser Skoda en ny og litt barskere variant av det som etter alt å dømme blir deres nye familiefavoritt her hjemme. For som på en del av de andre modellene kommer også Enyaq i en tøffere Sportline-utgave.

Interiøret hinter klart mot det mer sporty, med en del særegne detaljer.

To- og firehjulsdrift

Utvendig gjenkjennes Sportline på sorte detaljer, lavere sportsunderstell og 20- eller 21 tommer store hjul. I tillegg får den sideskjørt lakkert i bilens farge, en diffusor integrert i den bakre støtfangeren, og LED-Matrix-lys som standard.

Innvendig får den sportsseter som har integrerte hodestøtter, og multifunksjonsrattet er et sportsratt med tre eiker. Designerne har også utviklet en modellspesifikk «Design Selection» til Sportline. Her er setetrekk og taktrekk sorte, mens dashbordet er trukket i sort kunstskinn med grå kontrastsømmer og detaljer i karbondesign.

Tre av drivlinjene i nye Enyaq blir tilgjengelig som Sportline. Enyaq 60 med 180 hk vil få et batteri på 58 kWt, som skal gi en rekkevidde på mer enn 400 km. Enyaq 80 med 204 hk er utstyrt med et batteri på 77 kWt, og får med det en rekkevidde på inntil 520 km.

Det største batteriet brukes også i Enyaq Sportline 80X. Her gir to elektriske motorer firehjulsdrift. Samlet ytelse er her på 265 hk, med 425 Nm som maksimalt dreiemoment. Denne utgaven får en rekkevidde på opptil 500 km. Alle rekkeviddetall er i henhold til WLTP-normen.

Elendig rekkevidde, feilmeldinger – og biler som ikke vil starte

Se alle bildene av Skoda Enyaq Sportline her: Les mer

Populær utgave

Sportline-utgavene har sportsunderstell som er senket 15 mm foran og 10 mm bak, i forhold til standard-bilen.

– Skodas Sportline-utgaver er svært populære på de andre modellene våre, og nå blir det for første gang tilgjengelig på en helelektrisk Skoda. Enyaq har i utgangspunktet et sportslig uttrykk, med skarp linjeføring og et distinkt designspråk. Enyaq Sportline er alternativet for de som ønsker en mer sportslig utgave av vår helelektriske familie-SUV. Det sier Thomas Meiner, direktør for Skoda Norge hos importøren Harald A. Møller AS.

Sportline-utgavene av Enyaq blir produsert ved Skodas fabrikk i Mladá Boleslav, i Tsjekkia. Dette er det eneste produksjonsstedet for biler basert på Volkswagengruppens MEB-plattform i Europa, utenfor Tyskland.

Når det åpnes for salg av Enyaq Sportline i norske markedet, blir klart i løpet av våren. Da vil trolig også prisene slippes.

Les også: Dropper bensin og diesel – snart skal de bare lage elbiler

Video: Se mer av nye Skoda Enyaq her