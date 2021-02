Komiker fikk 230.000 kroner i bot etter denne vitsen – skjønner du hvorfor?

Kanadisk høyesterett skal avgjøre om det å gjøre narr av et kjent, funksjonshemmet barn faller inn under ytringsfriheten eller ei.

Den fransk-kanadiske komikeren Mike Ward (47) ble i 2016 beordret til å betale 28.000 dollar, altså over 230.000 kroner, i oppreisning til den funksjonshemmede barnestjernen Jeremy Gabriel.

Årsaken var at Ward i over 200 forestillinger mellom 2010 og 2013 gjorde narr av guttens utseende og stemme, og sa at han forsøkte å drukne Jeremy da han skjønte at han ikke var dødssyk.

SJARMERTE CANADA: Jeremy Gabriel fikk en personlig hilsen fra Celine Dion etter sin opptreden foran henne. Foto: Jeremy Gabriel

Ward har anket dommen flere ganger, og mandag startet saken i høyesterett.

– Det burde ikke være opp til en dommer å avgjøre hva som utgjør en vits på scenen, sier Mike Ward ifølge BBC.

Trodde at gutten var døende

Gabriel har en sjelden genfeil som heter Treacher Collins syndrom, som kjennetegnes av ufullstendige kinnbein, liten hake og dårlig hørsel.

Da han var liten, sang han for blant annet Celine Dion (52) og pave Benedikt XVI (93), og ble hele Canadas kjæledegge.

En som derimot ikke var like imponert, var Mike Ward.

I de over 200 forestillingene gjorde Ward blant annet narr av «Petite Jeremy», som kanadisk presse døpte gutten.

Han kalte Jeremy «gutten med en subwoofer på hodet». Dette var en referanse til guttens høreapparat.

Han latterliggjorde sangerens stemme, og sa at han ble skuffet da han fikk vite at gutten ikke var dødssyk.

«Han er umulig å drepe også! Jeg så ham i fjor sommer, i vannparken. Jeg prøvde å drukne ham. Umulig! Så jeg gikk på nett for å sjekke hva som feiler ham. Vet du hva som feiler ham? Han er faen så stygg!,» sa han.

Ble suicidal

Gabriel reagerte sterkt på kommentarene. I retten har han fortalt at han ble suicidal av dem, og at han ble enda mer mobbet på skolen enn tidligere.

– Det gikk ikke én dag uten at jeg ble fortalt en av vitsene hans, sier Jeremy, som har blitt 24 år, nå.

Menneskerettighetsnemda i Quebec avgjorde at kommentarene om Jeremy var diskriminerende, og dømte Mike Ward til å punge ut.

Ward anket dommen, men ble i 2019 dømt igjen for å ha diskriminert gutten og at spøkene var «laget for personlig økonomisk gevinst».

«Hellig ku»

Han har nå tatt saken til høyesterett, og mener at han var i sin rett til å kommentere Gabriel fordi gutten var en offentlig person.

Da saken startet mandag, uttalte Wards forsvarsadvokat Julius Gray at klienten hans harselerte med en av Quebecs «hellige kyr», og ikke en funksjonshemmet tenåring.

– Vi snakker om en som uttalte at han forsøkte å drukne en 13-åring som hadde en funksjonshemning, sa dommer Sheilah Martin i retten.

Slår tilbake

Mike Ward og forsvarsadvokaten mener at Jeremy Gabriel ikke er blitt diskriminert.

– Å gjøre narr av noen tar ikke fra dem en tjeneste eller rettighet, sa Julius Gray i høyesterett.

Jeremy Gabriels advokat Stephane Harvey sier at Gabriel-familien mener at komikeren dro strikken alt for langt.

– I denne saken gikk Ward for langt. Det fikk konsekvenser som ikke kunne ignoreres, sier hun til CTV.