Haaland slakter eget lag: – Spiller vi slik, er vi sjanseløse

Den norske landslagsspissen er langt fra fornøyd med pretasjonene laget hans har vist i Bundesliga den tiden. Den siste måneden har de gule og svarte vunnet to og tapt tre av seks kamper i den tyske toppdivisjonen.

Haaland scoret i 2-2-kampen mot Hoffenheim sist helg og viste at han fortsatt kan, men ett poeng var ikke jærbuen fornøyd med etter kampen.

– Vi må holde oss til matchplanen og forsøke å prestere, sier Haaland i et intervju med Sky Sports som er gjengitt av det franske nyhetsbyrået AFP.

Sjanseløse

Nå venter Sevilla i 16-delsefinalen av Champions League for nordmannens lag.

– Sevilla er et sterkt lag, og vi er nødt til finne igjen vår normale form og spille opp mot vårt beste for å ha noen mulighet, sier Haaland og tilføyer:

– Hvis vi spiller som i de siste kampen er vi sjanseløse.

Formsvikten har sendt Dortmund ned til 6.-plass på tabellen, en plassering som ikke en gang plass gir i neste sesongs Mesterliga.

Skulle klubben miste plassen i neste års turnering, venter et økonomisk tap på over 300 millioner kroner.

– Det er selvsagt større sjanse for at han forsvinner uten Champions League, men jeg tenker at det meste tyder på at han blir ett år til. Med tanke på at utkjøpsklausulen vil være langt lavere i 2022, og mange klubber er i en økonomisk presset situasjon, så tror jeg det blir vanskelig å hente slike spillere til sommeren, sa Sky Sports-reporter Jesco Von Eichmann om Haaland etter uavgjortkampen mot Hoffenheim.

Dortmunds nummer ni scoret seks mål i Dortmunds fire første kamper i gruppespillet i Champions League, men gikk glipp av de to siste på grunn av skade.

Fire dager etter at Dortmund sikret seg åttedelsfinaleplass i årets turnering kom den famøse kampen mot Stuttgart der det endte med 1-5-tap. Dagen etter fikk manager Lucien Favre sparken uten at det har hjulpet nevneverdig.

Motsatt kurve

Resultatene er uteblitt under ledelsen til den midlertidige manageren Edin Terzic. Det er bare blitt 14 av 30 mulige seriepoeng under Terzics regime.

Mandag kom beskjeden om at Borussia Mönchengladbachs manager Marco Rose tar over managerjobben etter sesongen. Rose var trener i Salzburg da Haaland ble hentet dit fra Molde.

I Sevilla er situasjonen en helt annen. De har vunnet sine ni siste kamper, inkludert 2-0-seieren over Barcelona i semifinalen i den spanske cupen.

Sevilla er favoritter til å stikke av med seieren i den første av to åttedelsfinaler.

(©NTB / TV 2)