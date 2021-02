Flere lag, nytt gruppespill og garanti til storklubber: Foreslår radikale Champions League-endringer

Formatet på turneringen kan bli totalforvandlet fra 2024 av for å stå imot gigantklubbenes superligaplaner. TV 2-ekspert mottar nyheten med både skepsis og optimisme.

Den nåværende formen av Champions League har eksistert siden 1992, og har bare gjennomgått mindre endringer på de snaut 30 årene.

Nå ser det ut til at store forandringer kan være på trappene. Ifølge flere utenlandske medier vil det skje flere radikale endringer i Champions League. Ifølge Sky Sports skal dette allerede ha blitt diskutert tidligere i februar i et UEFA-møte med de 55 medlemslandene.

Dette kan bli vedtatt allerede i mars. Skjer det, vil det nye formatet tre i kraft fra 2024 og vare de neste ni årene, blir det meldt.

Øker lag og kamper

Blant forslagene som nevnes er at antall lag blir utvidet fra 32 til 36 i turneringen. Det vil igjen føre til en totalrenovering av gruppespillet.

Med dagens format er det åtte grupper à fire lag hvor halvparten går videre. Med det nye forslaget vil alle lag spille ti kamper – mot ti forskjellige motstandere.

De åtte beste vil gå direkte videre til sluttspillet, hvorav nummer 9-24 i gruppespillet må gjennom en play-off for å avgjøre hvem som får de resterende åtte plassene.

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt ser på de potensielle endringene med blandede følelser. Men en fornyelse på dagens format ønsker han velkommen.

– I utgangspunktet høres det helt ok ut å friske opp formatet. Jeg syns det er spennende at de skal møte forskjellig motstand, ettersom det ofte er grupper som nesten er avgjort på forhånd. Play-off høres også ut som en god idé for å skape mer interesse, mener han.

Fotball-ekspert Erik Thorstvedt i TV 2. Foto: Daniel Sannum Lauten, TV 2

Han har likevel ikke sansen for kampbelastningen dette kan gi. Antall gruppespillkamper vil økes fra seks til ti, og med play-off vil det også komme ytterlige kamper.

– Det er ikke så positivt med ekstra kamper. Som regel blir det kommersielle prioritert over medisinske konsekvenser. Kampbelastningen kommer til å bli stor, og man får knapt frie midtuker i løpet av en sesong. Man stapper pølsa enda fullere, frykter Thorstvedt.

Konkurranse fra Superligaen

Årsaken til at det nye formatet står på dagsorden hos UEFA, skal være konkurransen som blir møtt av FIFA.

De ønsker å utvidere dagens klubb-VM, og det har også vært snakk om en superliga hvor de europeiske storklubbene vil trekke seg ut av hjemlige serier og utkonkurrere Champions League.

Det er liten tvil om at den økonomiske biten spiller en stor rolle. Flere kamper betyr mer inntekt, spesielt for de største klubbene.

– Det koker ned til at de store vil hente flere penger. De sliter mer økonomisk enn vi vet, og vil nok være interessert i at det skal bli mer lukrativt, sier Thorstvedt.

– Det syns jeg er rør

Noen ting kommer til være som før. Turneringen vil fortsatt bli spilt i midtuken, men noen kamper vil bli spilt på torsdager. Lag må kvalifisere seg via hjemlige serier slik som nå, og det vil være et maksantall på fem eller seks lag fra en nasjon.

Men; skulle en storklubb mislykkes med å kvalifisere seg via seriespillet , vil de likevel få plass. Noen plasser vil være reservert gigantklubbene. Dette baseres på tidligere resultater i Europa, noe som i praksis gjør at storklubber uansett blir kvalifisert til Champions League hver sesong.

Det har ikke Thorstvedt sansen for.

– Det synes jeg er rør. Er ikke laget kvalifisert, bør de ikke få være med. Dette betyr jo at noen har Champions League-garanti uansett. Dermed blir de med mest kapital og makt «pleased», sier den tidligere Tottenham-keeperen.