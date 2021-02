Klager inn TikTok for skjult reklame mot barn

Sammen med 16 andre forbrukerorganisasjoner klager Forbrukerrådet inn appen TikTok for å tilrettelegge for ulovlig reklame mot barn.

I form av konkurranser og effekter kan TikTok reklamere målrettet mot barn, for blant annet mat, drikke og skjønnhetsprodukter.

Det kommer frem av en større gjennomgang av TikToks praksis, avdekket av den europeiske forbrukerorganisasjonen BEUC.

TikTok er et sosial nettverk der brukerne kan dele korte videoer, ofte med humor, dansing og miming.

Forventer opprydning

Forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket mener TikTok har et spesielt asnvar for å ivareta sine unge forbrukere.

– TikTok er klar over at de har brukere både over og under 13 år, sier hun.

Blyverket legger til at reklame mot denne målgruppen er sterkt regulert av en grunn.

Hun mener det er alvorlig at TikTok muliggjør skjulte annonser og reklamer rettet mot barn og unge.

– Denne gjennomgangen synliggjør skyggesidene ved sosiale medier og hva slags markedsføring barn og unge faktisk blir eksponert for på disse plattformene, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Han forventer at TikTok rydder opp.

– Vi må gjøre det vi kan for å beskytte barna våre mot skadelig innhold på nett.

En rapport fra Medietilsynet har funnet at 43 prosent av alle 9- og 10-åringer bruker appen, mens hele 70 prosent av alle mellom 13 og 16 år gjør det samme.

TikTok på sin side fraskriver seg ansvaret.

Tjener store penger på unge brukere

I TikTok sine vilkår står det at markedsførng rettet mot barn ikke er lov. Likevel gjør de det mulig å reklamere mot barn ned til 13 år.

Det er både annonser i nyhetsfeeden, konkurranser og filtere, samt «brand takeover» hvor annonsøren tar over skjermen.

På TikTok kan også brukere gi virtuelle gaver, som digitale diamanter. Disse kan kjøpes for ekte penger, og veksles inn av mottakeren.

– Selskapet tjener trolig store penger på at barn og unge kjøper denne typen virtuelt innhold, sier Blyverket.

Hun mener TikTok må ta det ansvaret som følger med å være en plattform rettet mot barn og unge.