Ingen streik blant ansatte i oljebransjen

Fristen gikk opprinnelig ut ved midnatt, og ved 5.10-tiden opplyste partene til NTB at det er enighet.



– Vi er tilfredse med at partene er enige om en ny tariffavtale for neste periode, sier Elisabeth Brattebø Fenne, forhandlingsleder for arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Norsk olje og gass, i en pressemelding.