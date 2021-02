Tar selvkritikk etter sykehjem-skandale – motstandere vurderer riksrett

Etter å ha blitt hyllet for sin innsats i starten av pandemien, stormer det nå rundt New Yorks guvernør Andrew Cuomo.

New York ble svært hardt rammet da koronapandemien traff USA i fjor vår. Viruset var særlig dødelig i delstatens sykehjem, hvor over 15 000 beboere mistet livet.

Men så sent som i slutten av januar, viste New Yorks offisielle tall kun 8500 koronadødsfall.

Statsadvokat Letitia James har vært kritisk til Cuomo-administrasjonen. Foto: Kathy Willens/AP

Dette fikk delstatsadvokaten i New York, Letitia James, til å gå hardt ut mot guvernør Andrew Cuomo. For to uker siden anklaget hun Cuomo-administrasjonen for å underrapportere dødsfallene tilknyttet New Yorks sykehjem.

Bare timer etter anklagene oppdaterte myndighetene dødstallene, som plutselig økte med flere tusen. Siden har en rettsordre ført til at enda flere dødsfall har blitt avslørt og det offisielle tallet har økt ytterligere, skriver New York Times.

Stormer rundt Cuomo

Skandalen toppet seg da en av Cuomos nærmeste rådgivere, Melissa DeRosa, innrømmet at delstaten skjulte dødstall av frykt for at Trump-administrasjonen ville bruke dem til å starte en føderal etterforskning.

Cobbie Hill Health Center i Brooklyn var et av mange sykehjem som opplevde en rekke dødsfall tidlig under pandemien. Foto: John Minchillo/AP Photo

Saken har fått det til å storme rundt guvernør Cuomo. Demokraten ble i starten av pandemien hyllet for sin koronahåndtering, og ble tildelt en Emmy-pris for sine «mesterlige» korona-briefinger. Nå har pipen fått en annen lyd.

De unøyaktige dødstallene får kritikere til å komme med kraftige anklager mot guvernøren. Cuomo beskyldes for å ha tilbakeholdt de faktiske dødstallene for å unngå kritikk for sin avgjørelse om å sende koronasmittede sykehjemsbeboere tilbake til sykehjemmene.

Innrømmer skyld

Mandag innrømmer Cuomo for første gang innrømmer skyld i sykehjem-saken. Guvernøren insisterer på at myndighetene aldri har skjult dødsfall, men innrømmer samtidig at man burde ha vært raskere med å offentliggjøre dødstallene.

– Alle dødsfallene på sykehjem og sykehus ble alltid rapportert på en fullstendig, offentlig og korrekt måte, sier guvernøren ifølge ABC News.

Guvernøren sier myndighetenes manglende åpenhet førte til et tomrom som ble «fylt av skepsis, kynisme og konspirasjonsteorien, som økte forvirringen ytterligere».

– Vi burde ha gjort en bedre jobb med å skaffe så mye informasjon som mulig, så fort som mulig. Ingen unnskyldninger, jeg tar på meg ansvaret for det, fortsetter Cuomo.

Vurderer riksrett

Han ville derimot ikke beklage sin rolle i sykehusskandalen, og for mange var guvernørens ord langt fra nok. Enkelte partifeller ber nå om at Cuomos koronahåndtering etterforskes.

– Det var ikke særlig til unnskyldning, sier Ron Kim, en demokrat som tidligere har vært svært kritisk til Cuomos koronahåndtering. Kims onkel mistet livet på et av New Yorks sykehjem i april.

Ron Kim er sterkt kritisk til guvernør og partifelle Cuomo. Foto: Hans Pennink/AP Photo

– Hvis de hadde vært åpne, hvis de hadde informert om alt da det skjedde, kunne vi hatt andre tiltak, og det kunne ført til at vi kunne beskyttet innbyggerne våre bedre, sier Kim.

En tverrpolitisk gruppe delstatssenatorer ber nå om at guvernøren mister sine krisefullmakter, samtidig som enkelte republikanere lufter ideen å stille Cuomo for riksrett.

– Guvernøren er ikke i stand til å begripe at det var hans administrasjon som tok feil, og ingen andre. Han fortsetter å legge skylden på alle andre enn seg selv og sine allierte, tordner republikaneren Rob Ortt.

Cuomo selv insisterer på at administrasjonen har handlet etter beste evne.

– Sannheten er at alle gjorde så godt de kunne. Det er ikke som om folk var på ferie i Sør-Frankrike. Vi var her hver eneste dag, sier guvernøren.