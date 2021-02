Senator stemte for å felle Trump – straffes av partiet

Senator Richard Burr er den siste republikaneren som straffes av partiet for sin stemme i riksrettssaken.

Det republikanske partiet i Nord-Carolina vedtok mandag å rette krass kritikk mot senatoren, etter at han som én av syv republikanere stemte for å felle Donald Trump under riksrettssaken.

Kritikken kommer ikke som en overraskelse, etter at det republikanske partiet gikk rett i strupen på Burr etter lørdagens avstemning. Republikanernes leder i Nord-Carolina, Michael Whatley, omtalte Burrs stemme som «sjokkerende og skuffende».

– Splittende agenda

Kort tid etter det enstemmige vedtaket sier partiet at de ønsket å straffe Burr for hans stemme i en riksrettssak senatoren selv har omtalt som grunnlovsstridig.

Republikanerne i Nord-Carolina mener Burr burde ha alliert seg med «den sterke majoriteten av republikanere i både Representantenes Hus og Senatet», som stemte for å frikjenne den avgåtte presidenten.

– Nå som Senatet har stemt for å frikjenne president Trump, håper vi at demokratene vil legge bort sin splittende agende og fokusere på å håndtere koronapandemien, sier partiet i en uttalelse gjengitt av CNN.

Skuffet senator

Senatoren selv er skuffet over vedtaket.

– Dette er virkelig en trist dag for republikanerne i Nord-Carolina, sier Burr.

– Partiets ledelse har valgt å være lojale mot én mann fremfor grunnverdiene til det republikanske partiet og grunnleggerne av dette flotte landet, fortsetter senatoren.

Burr har allerede varslet at han ikke vil søke gjenvalg i 2022, og kritikken innad i partiet blir dermed den ytterste konsekvensen av hans stemme mot Trump.

Samtidig viser vedtaket at partiet i all hovedsak fortsetter å støtte den avgåtte presidenten, etter å ha rettet kritikk mot en rekke Trump-kritiske republikanere den siste tiden.

Senator Bill Cassidy ble kritisert av republikanerne i Louisiana for sin stemme, samtidig som en rekke av hans partifeller i Representantenes hus har fått samme behandling.