Floyd-familien raser mot politiets groteske Valentines-hilsen

Familien til avdøde George Floyd krever en beklagelse fra Los Angeles-politiet, som nå etterforskes for sin sjokkerende Valentines-hilsen.

Politiet i Los Angeles har startet en intern etterforskning etter at en politibetjent varslet om det upassende Valentines-kortet. Ifølge varsleren har flere ansatte i politiet delt et bilde av avdøde George Floyd med ordene «Du tar pusten fra meg» i et «valentines-format».

Floyd døde i fjor vår, etter at en politibetjent knelte på nakken hans i over åtte minutter. I løpet av de åtte minuttene sa Floyd «Jeg får ikke puste» flere ganger.

Krever konsekvenser

Statsadvokaten i Los Angeles, George Gascon, går svært hardt ut mot valentines-kortet.

Statsadvokat George Gascon krever at de involverte politibetjentene får sparken. Foto: Bryan Chan/AP

– Å feire at en afroamerikansk mann ble drept av politiet viser en total mangel på medmenneskelighet. Den hånlige valentines-hilsenen understreker problematiske og rasistiske holdninger innad i politiet, skriver Gascon på Twitter.

Statsadvokaten krever at alle de involverte får sparken. Samtidig varsler han at man i lys av hendelsen vil etterforske om noen av hans pågående saker har blitt påvirket av «forutinntatt politiarbeid».

– Vil føle min vrede

Gascon tok seg også tid til å hylle politiledelsen i Los Angeles, som har iverksatt en intern etterforskning. Politisjef Michel Moore sier at politiet vil forsøke å finne ut av hvordan bildet havnet hos politiet og hvem som var involvert, skriver Los Angeles Times.

– Folk vil føle min vrede, advarte Moore da han kunngjorde etterforskningen. Politisjefen sier at varsleren vil avhøres mandag.

Politisjef Michel Moore tar varselet på alvor. Foto: Mark J. Terrill/AP Photo

– Gjennom etterforskningen vil vi avgjøre hvor troverdig anklagene er, samtidig vi ønsker å forsterke vår nulltoleranse når det gjelder alt som involverer rasisme, legger Moore til.

Familien reagerer

Også Floyds familie reagerer kraftig på avsløringen.

– Dette er mer enn å gjøre vondt verre, dette er å gjøre død verre, tordner familiens advokat Ben Crump i en uttalelse. Han sier familien krever en umiddelbar unnskyldning fra politiet, og krever at ledelsen kommer til bunns i Valentines-mysteriet.

– Det er ufattelig hvor hjerteløs og ondskapsfull en person må være for å gjøre noe slikt, og det peker på et mye større problem innad i Los Angeles-politiet, fortsetter advokaten.

Rettssaken mot den tidligere politimannen Derek Chauvin starter neste måned. Chauvin ble filmet mens han knelte på nakken til Floyd, og er blant annet tiltalt for drap.