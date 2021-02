Legger fram forslag om å oppheve utkastelsen av familien Jama

Venstre og Rødt har tatt initiativ til å samle partiene i Oslo bystyre, onsdag, for å få opphevet vedtaket om utkastelse av familien Jama på Tøyen.

Sosialbyråd Rina Marian Hansen (Ap) orienterte mandag gruppelederne i Oslo bystyre om kommunens behandling av fembarnsfamilien som ble kastet ut av leiligheten på Tøyen for en uke siden.

Hansen redegjorde for saksbehandlingen fra familiens leiekontrakt gikk ut i februar 2020 - med klagerunde og ny boligsøknad - til utkastelsen forrige mandag.

Kommunen har fått sterk kritikk for å ha satt en familie med tre barn i grunnskole og videregående skole på gata, med et stort oppbud av væpnet politi tilstede, midt under koronapandemien.

Redegjørelsen demper ikke Oslo Venstres syn på saken.

Venstres Hallstein Bjercke er svært kritisk til utkastelsen. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

– At du tar en barnefamilie på sju personer og setter på gata, rått og brutalt i en by med korona, hvor det er minus femten kuldegrader, og man ikke tilbyr noe som helst. Det er ikke sånn Oslo kommune skal oppføre seg, sier gruppeleder Hallstein Bjercke i Oslo Venstre til TV 2.

– Uansett om formalitetene er noen millimeter eller centimeter på feil side i regelverket, så skal det utvises et skjønn og humanitet, og i denne saken ser vi ikke at det er gjort det, mener gruppelederen.

– Uverdig behandling

Partiet Rødt står sammen med Venstre om et initiativ til et forslag som fremmes når møtet i bystyret starter klokken tre onsdag. Forslaget skal tas opp til avstemning ved møtets slutt.

Eivor Evenrud, bystyrerepresentant for Rødt, mener familien er utsatt for uverdig behandling. Foto: Rødt

«Vedtaket om utkastelse av familien Jama fra Hagegata 31 oppheves, og saken stilles i bero inntil ordførerens eget initiativ om gjennomgang av regelverket for kommunale boliger er gjennomført», heter det i forslaget.

– Denne saken er et forferdelig eksempel på hvordan beboere i kommunale boliger har blitt klemt inn i en fattigdomsfelle. Den uverdige behandlingen må stoppes umiddelbart, og det håper vi hele bystyret stiller seg bak onsdag, sier gruppeleder Eivor Evenrud i Rødt til TV 2.

Det er svært uvanlig at partier griper direkte inn i enkeltsaker, men dette er mulig etter en unntakshjemmel i reglementet for bystyret, sier Bjercke.

Ekstraordinært

Venstre og Rødt finner det nødvendig å ta dette initiativet fordi sosialbyråd Hansen ikke kom med noen løsning for den konkrete situasjonen eller for barnefamilier som er i lignende situasjoner, sier han.

– Byråden har jo selv hatt tid til selv å intervenere og rydde opp i denne saken, det har hun så langt ikke gjort.

– Det er helt ekstraordinært at bystyret blander seg inn enkeltsaker på denne måten, men når vi ser på skjønnet som er utvist i denne saken, så mener vi det er for dårlig.

Venstre og Rødt mener sosialbyråd Rina Marian Hansen (Ap) ikke har gjort nok for å finne en løsning på problemet. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Forslaget er nå sendt til de andre gruppelederne, med en svarfrist klokken 14.00 tirsdag.

– Nå samler vi støtte for dette, og og mitt inntrykk er at de fleste kommer til å bli med på det, og at alle har utrykt seg skeptisk til hvordan kommunen har håndtert saken.

– Jeg har god tro på at alle de andre partiene vil slutte seg til det, sier Bjercke.

Byråden grep ikke sjansen

Dermed blir onsdag avgjørende for Jama og familien, som har fått midlertidig husrom hos slektninger.

– Klarer vi det neste halvannet døgnet å samle flertall for det, så betyr det at utkastelsen må oppheves, sier Bjercke.

– Vi kan ikke bare si vi skal se på ting eller sette ned en arbeidsgruppe hver gang vi ser slike eksempler dukke opp. Vi må fikse det, sier Evenrud.