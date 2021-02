Slutt for «Hjem til jul»

Det får VG bekreftet av strømmegiganten.

– Å lage «Hjem til jul» har vært en fantastisk opplevelse, og vi kunne ikke bedt om en bedre respons fra fans over hele verden, sier regissør Per Olav Sørensen til avisen.

Han sier at den andre sesongen var ment å være den siste.

Den norske serien ble hyllet i utlandet, og på sosiale medier har seere fra hele verden håpet på en ny sesong.

Serien tar for seg den 30 år gamle sykepleieren Johanne, spilt av Ida Elise Broch, som er lei stadige spørsmål fra familie og venner om når hun skal få seg kjæreste.

I et juleselskap 1. desember bestemmer Johanne seg derfor for å lyve på seg en kjæreste, og sier at hun skal ta med vedkommende under middagen på selveste julaften.

I løpet av sesong to ser det ut til at hun lykkes i kjærlighetsjakten.

Regissør Sørensen sier til VG at den andre sesongen oppsummerer historien på en vakker måte.

– Vi ønsker å takke skuespillerne og de andre som har jobbet på produksjonen for at de har vært med å bringe Johannes kjærlighetshistorie til skjermen, sier Sørensen.