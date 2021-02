Chelsea passerte Liverpool

Chelsea-Newcastle 2-0

– Jeg liker måten de spiller på under (Thomas) Tuchel. Det er tilbake til den gamle Conte-formasjonen, og det er en del spillere som vet veldig godt hvordan de skal spille, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Tyskeren har fått fart på sakene etter at han tok over Chelsea. Seieren mot Newcastle var London-klubbens fjerde på rad i Premier League.

NY SJEF: Thomas Tuchel. Foto: Adrian Dennis

Den gjorde at de passerte Liverpool og holdt West Ham bak seg på tabellen.

Nå innehar de den viktige fjerdeplassen.

– Det ser ut som et lag i form og som begynner å sette seg. Dette ser lovende ut, roser TV 2s Solveig Gulbrandsen.

Kepa forblir på benken

Tuchel har tatt flere tøffe valg. Først hentet han Marcos Alonso ut av fryseboksen til Frank Lampard. Mot Newcastle var det Kepa Arrizabalagas tur til å få sjansen, keeperens første Premier League-kamp siden oktober.

Spanjolen var trygg de få gangene han ble satt på prøve.

Men skal man tro Chelseas sjef, kan det bli en stund mellom hver gang han får sjansen i ligaen.

– Edouard (Mendy) er vår nummer én. Dette er bestemt, og det var bestemt før kampen. Og det forblir sånn. Jeg er veldig glad for at Kepa holdt nullen i dag. Edouard vil være i mål fra nå av, fordi han har restituert fysisk og mentalt. Han er vår nummer én, slår Chelsea-manageren fast overfor Sky Sports.

Kepa Arrizabalaga reddet de fire skuddene han fikk mot seg fra et tamt Newcastle. Foto: Paul Childs

Werner endte måltørken

Etter drøyt halvtimen spilt satte Olivier Giroud inn ledermålet. Da hadde franskmannen akkurat blitt byttet inn for en skadet Tammy Abraham.

Så var det Timo Werners tur. Angrepsspilleren, som har slitt foran mål etter overgangen fra RB Leipzig, brente først to store sjanser. Da ballen spratt ned hos ham på fem meter, satte han inn sitt første Premier League-mål siden 7. november – og nøyaktig 1000 spilleminutter senere.

– Veldig kjærkomment og vel fortjent. Han har stått på, roser Stamsø-Møller.

Tyskeren er glad for å ha endt måltørken.

– Vi spilte veldig god fotball, og jeg er veldig glad for å score. Som spiss ønsker man alltid å score, men jeg er glad også når jeg kan hjelpe laget med målgivende pasninger, sier han til Sky Sports.

24-åringen er klar på at det er viktig for dem å kvalifisere seg til Champions League.

– Før sesongen sa alle at vi var en av favorittene til å vinne ligaen, men de to siste månedene har vist at vi ikke er det. Vi har mye jobb igjen å gjøre for å tette luken til klubber som Manchester City. Vi sikter enda høyere neste sesong, advarer han.