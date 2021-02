Åpner opp om korona-angst

I januar i fjor var det premiere på det nye programmet «Chattes» som gikk på NRK P3 hvor Faten Mahdi Al-Hussaini (26) var en av programlederne.

Der skulle hun snakke med unge mennesker om tabubelagte og universelle påstander som ungdom er opptatt av.

Til våren er hun aktuell som en av rekruttene i sesong to av «Kompani Lauritzen».

REKRUTTER: Faten Mahdi Al.Hussaini er en av dem som er med i sesong to av Kompani Lauritzen. Foto: Matti Bernitz (TV 2)

Korona-angst

Nå har hun tatt for seg et annet tema som er høyst aktuelt, nemlig det å ha korona-angst.

På sin egen Instagram-konto deler 26-åringen et ærlig innlegg hvor hun forteller at hun ble rammet av korona mentalt og økonomisk, slik som mange andre.

– Jeg slet og sliter fortsatt med korona-angst. I begynnelsen av pandemien lot jeg ingen i familien gå ut eller møte noen. Jeg antibacet alt som kom inn døren til huset, og antibacet selve antibacen, skriver hun.

Hun skriver videre at hun for mange kanskje var en flau person å henge med, men at siden hun bor med mennesker i risikogruppen kunne hun ikke brydd seg mindre om hva folk tenker.

Fikk korona

Tross iherdige tiltak for å skjerme seg selv og familien ble de for seks uker siden rammet av korona, noe som tæret på psyken.

– Vi gikk gjennom det, alle overlevde de dritt, helvettes dagene. Det verste ved å ha korona var å måtte stå opp hver dag og sjekke at alle puster, i hvert fall de hjemme i risikogruppen, skriver hun.

Al-Hussaini retter seg mot de unge og forteller at selv om du er ung og sprek, så er det fortsatt mulig å bli hardt rammet. Hun ber de unge passe på, om ikke for seg selv så for de rundt dem. Hun skal i hvert fall fortsette med å sprite alt.

Vil bli kvitt «skammen»

Til God kveld Norge forteller 26-åringen at motivasjonen for å skrive innlegget var for å bli kvitt stigmaet rundt det å være redd for korona når man er ung.

– De fleste unge jeg kjenner sier «jeg bryr meg ikke så mye», mens jeg spritet alt og ingenting og var litt flau over at jeg var så ekstra. Men jeg skrev innlegget også fordi jeg kjenner mange som sliter med samme angsten og føler seg dårlig fordi de har angst for korona når de ser at folk går ut og legger ut innlegg på sosiale medier, mens de vil heller være hjemme. Eller fordi de føler seg pliktige til å legge ut på sosiale medier om at ting går bra.

Hun forteller videre at hun fremdeles kjenner bivirkningene av koronaen.

– Bivirkningene jeg har fått er sterkere allergier. Så alle allergiene jeg hadde før har blitt mye sterkere. Og jeg kan ikke gå to trapper uten å føle at jeg har løpt tre kilometer.

Beskjed til de unge

Hun forteller at det er viktig at vi kan snakke om redsel for korona, selv når man er ung og at vi må slutte med «slapp av, det går bra»-mentaliteten.

– Bare fordi vi leser at unge klarer seg bra under pandemien, så betyr det ikke at unge også ikke sliter med angst på grunn av pandemien, sier hun og fortsetter:

– Korona-angsten handler ikke bare om at man selv blir smittet, men å smitte de man er glad i og andre rundt seg. De unge bør bidra til den nasjonale dugnaden kanskje enda mer, nettopp fordi vi klarer oss «bedre», sier hun.