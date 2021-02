Clattenburg om dommerhetsen: – Umulig å gjemme seg

Se klipp fra da Mark Clattenburg snakket ut om dommerhets i TV 2s Premier League-studio.

Mandag publiserte TV 2 en artikkel, om at stadig flere fotballspillere står frem etter å ha mottatt hatefulle ytringer, rasistiske kommentarer og drapstrusler på sosiale medier.

Også dommerne får gjennomgå på sosiale medier. Premier League-dommer, Mike Dean, mottok i forrige uke drapstrusler etter å ha gitt rødt kort til West Ham-spiller Tomáš Souček.

For Mike Dean ble påkjenningen så stor at han ønsket å stå over den påfølgende Premier League-runden.

– Det er en annen type hets nå enn det var tidligere. Nå som hetsen kommer på nettet, er den mer konstant og farligere, sier Mark Clattenburg.

Clattenburg var selv Premier League-dommer i 13 år, men valgte å legge fløyta på hylla etter 2017-sesongen.

Fikk drapstrusler tilsendt i posten

Den tidligere toppdommeren forteller om da han selv fikk trusler tilsendt i begynnelsen av sin karriere som Premier League-dommer.

– Det folk pleide å gjøre var å sende brev i posten, med bare navnet mitt og byen jeg bodde i. Postmannen trodde han gjorde meg en tjeneste ved å levere posten til meg, men da jeg åpnet posten var det mye av det som viste seg å ikke være særlig hyggelig. Noe av det var dødstrusler, forklarer engelskmannen.

Umulig å gjemme seg

45-åringen forklarer videre at det nå ikke er mulig for dommere å skjerme seg fra hetsen.

– Familiene til dommerne har sosiale medier. Der blir de angrepet gjennom personlige meldinger. Dette må stoppe før noen blir skadet, mener Clattenburg.

Han legger til at dette gjelder for spillerne også.

– Vi prøver alle vårt beste når vi er på banen. Mike Dean gjør sitt beste hver uke, det at familien hans blir dratt inn i dette og at han nå ikke ønsker å dømme er veldig vanskelig.

Ikke sett lignende før

Clattenburg kan ikke huske å ha sett at en dommer har bedt om å stå over kamper som følge av hets, men mener det er riktig i denne situasjonen.

– Jeg tror det er riktig for Mike å ta en pausen nå. Ikke bare på grunn av hetsen, men også på grunn av de siste prestasjonene hans som har skapt problemer.