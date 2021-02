Clattenburgs dom: Dette er problemene med VAR

Den tidligere toppdommeren mener at kollegaene ofte kan få et feilaktig inntrykk av situasjonene.

– Jeg mener at teknologi er bra i fotball når det er faktabasert. Problemet er når det er veldig subjektivt. Da blir det en snakkis, sier Mark Clattenburg til TV 2.

– I andre sporter funker det. Men i fotball, når man diskuterer om det er kontakt eller ikke, etterlater det så mange ubesvarte spørsmål, mener 45-åringen.

Han dømte Premier League i en årrekke, og har i tillegg Champions League- og EM-finale på CV-en.

Clattenburg ser på den siste tids omstridte VAR-avgjørelser med et kritisk blikk. Blant dem det mye omtalte røde kortet til West Hams Tomas Soucek, gitt av hans tidligere kollega Mike Dean.

– Hvis han ikke hadde hatt VAR, ville det antageligvis ikke ha skjedd, spekulerer Clattenburg – samtidig som han er klar på at Dean tok gal avgjørelse.

Den farlige tankegangen

Han mener at det er stor forskjell på hvordan man oppfatter situasjonen i øyeblikket og når man ser dem på såkalte «slow motion»-bilder.

Clattenburg tror at sistnevnte kan gi dommerne et feilaktig inntrykk av situasjonene.

Han mener at det bare bør brukes til å bedømme hvorvidt det var kontakt eller ei.

– Hvis VAR viser noen farlige bilder i slow motion, som hands og voldelig oppførsel, kan det se verre ut enn på banen. VAR, som ser det i slow motion, er kanskje litt redd for å ta feil. Dommeren kan gjøre feil, men VAR kan ikke siden de har alle vinklene tilgjengelige, påpeker engelskmannen.

Han frykter at hans tidligere dommerkollegaer får en følelse av at de bør endre avgjørelsene når de blir tilkalt til skjermen utenfor banen.

– Inntrykket til alle i fotballen er at når du går til repriseområdet, så skal du endre det. Kanskje Mike Dean hadde i tankegangen sin at han skulle endre avgjørelsen. Det er farlig, advarer han.

Færre kameraer

Noe som har fått flere TV-seere til å stusse, er at dommerne tilsynelatende ikke har like mange kameravinkler som dem når de skal ta en avgjørelse på banen.

Ifølge Clattenburg kan TV-produsenten ha mellom 30-40 kameraer under en stor Premier League-kamp. Én VAR-operatør kan på sin side styre noe mellom tolv og 16 kameraer, forklarer han.

– Kringkasterne har noen kameraer som fokuserer på tribunen og managere, som VAR ikke trenger. Så du kan kanskje i noen rare tilfeller ha vinkler som bare TV har. Du vil ikke at det skal skje, for VAR bør alltid få det seerne har, konstaterer han.

– Alt handler om timing. For alle vil at VAR skal gå så fort som mulig for at det ikke skal påvirke kamper. Noen ganger, hvis du skal se det fra fire-fem ulike vinkler, kan det ta tid. Er kvaliteten viktigst, eller tiden? Hvis du forhaster deg, kan du ta feil, poengterer han.