To mistenkt for tyveri fra evakuert bolig i Gjerdrum

To ungdommer er mistenkt for å ha stjålet verdigjenstander fra en av boligene som ble evakuert etter leirskredet i Gjerdrum.

Politiet startet etterforskning i slutten av januar etter at en PC fra et evakuert hus i Nystulia i Gjerdrum ble funnet utenfor evakueringssonen. Nå er to ungdommer mistenkt i saken, får Romerikes Blad opplyst.

– Saken er ferdig etterforsket og sendt til påtaleavgjørelse. To personer er mistenkt for grovt tyveri, og bakgrunnen er vitneavhør og observasjoner, sier politioverbetjent Øyvind Kværner, leder av etterforskningsseksjonen i Ullensaker lensmannsdistrikt, til avisen.

Han ønsker ikke å si noe om de mistenkte har erkjent å stå bak tyveriet. Ungdommene har ikke fått oppnevnt advokater.

Noen dager før politiet fant tyvegodset fikk de tips fra vektere om at det var observert bruk av lommelykt inne i en bolig innenfor det avsperrede området.