Det er en kjent sak at de aller fleste superbil-eiere, lar bilen forbli innendørs i vinterhalvåret.

Men som alltid finnes det unntak, også i Norge. Hvert år samles for eksempel flere titalls superbiler på det gigantiske isbane-anlegget på Golsfjellet.

Her spares det ikke på kruttet, selv om bilene koster flere millioner kroner. Men vi må selvsagt til USA, hvor galskapen i dette tilfellet er komplett.

Her finner vi nemlig verdens første og eneste Lamborghini-modell med belter!

Det er kanskje ikke helt slik ingeniørene på Lamborghini-fabrikken så for seg livet til denne modellen. Foto: TheStradman/Youtube

– Det sykeste jeg har gjort

Mannen bak prosjektet er den amerikanske bilentusiasten og Youtube-stjernen James Lucas Condon, bedre kjent som TheStradman.

Han har over tre millioner følgere på Youtube og har eid en rekke ulike grombiler de siste årene. Men nå tar han den altså helt ut, ved å montere belter på sin egen Lamborghini Aventador.

– Dette er det sykeste jeg noen gang har gjort, sier James i klippet, hvor bilen skal testes i snø for første gang.

Med på test er et stort team, for å sørge for at alt skal gå sånn tålig greit.

700 hk og beltedrift. Det er utvilsomt potensiale for mye moro. Foto: TheStradman/Youtube

Varsellampe etter få minutter

Selv med en råsterk V12-motor på 700 hk, blir påkjenningen heftig for både motor og drivverk, med fire gigantiske belter som skal grave seg frem i relativt dyp snø.

Det får James og teamet erfare tidlig, da det nesten umiddelbart begynner å lukte svidd clutch. Få minutter senere dukker det opp en varsellampe som sier at clutchen rett og slett er overopphetet.

Moroa blir med andre ord ganske så kortvarig. Men det skal på ingen måte stå på innsatsen.

Kjenner vi James og teamet rett, er de helt sikkert i gang med å utbedre både det ene og andre allerede.

Se den spinnville Lamborghinien herje i snøen her:

