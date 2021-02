Alpinisten rørt av tantens tiltak

For en knapp måned siden fikk Henrik Røa (25) slippe til i Kitzbühel. Det endte med 16. plass, imponerende for en løper utenfor landslaget.

Så fikk han sjansen i VM i italienske Cortina. Der gjorde han det skarpt i fartsdisiplinene.

– Det er gøy og noe jeg kommer til å huske resten av livet, sier Røa til TV 2 og smiler bak munnbindet.

Henrik Røa Foto: Torstein Bøe

– Er veldig tøft

Etter at Norges Skiforbund måtte legge ned europacuplagene, samt å ha færre løpere på landslag, har ikke Røa hatt et lagtilbud.

For å få satsingen til å gå rundt, har han blant annet jobbet som Foodora-bud.

– Det er jo veldig tøft. Før man kommer på den scenen her, må man få hjelp av foreldre og hyggelige sponsorer som bare har lyst til å hjelpe til av fri vilje. Det er synd at modellen er som den er, mener Røa.

Han etterlyser mer støtte til unge alpinister.

– Det er veldig mye bra skikjørere der ute som ikke får det til å gå rundt. Da tar man den lettvinte løsningen og går på studie og gir opp drømmen. Det synes jeg er veldig synd.

Hjemme har familien hans gledet seg stort over det Røa har fått til på den største scenen.

– Vi vet jo hva som bor i Henrik. Vi bare gleder oss utrolig over at han endelig har fått vist hva som bor i ham, sier Karina Grasbekk, Røas tante.

Pengene ruller inn

Søndag kveld startet hun en kronerulling for å støtte nevøens satsing. Ideen oppstod under feiringen av Røas innsats i VM-utforen, som endte med en imponerende tiendeplass.

Henrik Røa og tanten Karina. Foto: Privat.

Et døgn senere er det blitt samlet inn rundt 50.000 kroner.

– Jeg er mildt sagt litt overrasket. Det unner jeg ham av hele mitt hjerte, sier Grasbekk.

– Hva synes du om responsen?

– Jeg blir litt rørt. For ikke bare å snakke om penger, er det også veldig hyggelige kommentarer. Det er så mange som unner Henrik det her, og det er en fin måte å vise at vi bryr oss på også, slår hun fast.

For å beskrive nevøen, trekker hun blant annet frem en historie for et år siden. Da hadde Røa falt og pådratt seg et brudd i ryggen under et europacuprenn.

– Det er bare ett år siden jeg besøkte ham på Ullevål. Da lå han med brukket rygg i det stusselige isolatrommet. Jeg spurte om han var redd. Han svarte at «jeg var redd, nå tenker jeg bare fremover – å komme meg opp av sengen og trene igjen». Det er helt utrolig. Noen andre hadde gitt opp for evigheter siden, men han har vært sånn siden han var en liten gutt. Fryktløs, roser Grasbekk.

Grasbekk mener at samboeren Camilla har vært utrolig viktig for hvordan Henrik Røa har taklet motgangen. Foto: Privat.

Hovedpersonen er takknemlig for støtten hjemmefra.

– Det er veldig koselig at familien er så støttende. Det varmer, sier Røa med et smil.

Kan få landslagsplass

Kanskje venter enda en gladmelding for Røa.

Alpinistenes sportssjef, Claus Ryste, roser Heming-kjøreren for prestasjonene i verdenscupen og VM. Han antyder landslagsplass når det skal tas ut til våren.

– All honnør og skryt til ham. Det er laguttak i april, men det er likevel lov å si at det blir veldig vanskelig å komme utenom, sier Ryste til TV 2.

Han påpeker at det har vært en tøff runde med kutt i Skiforbundet, som har ledet til at flere har måttet stå utenfor landslag.

– Det gikk hardest utover i koronakuttet på nivå to, altså europacup og den type ting. Det er klart at det nivået må opp og stå i norsk alpinsport igjen. Det har vi en klar målsetting om å begynne med, lover sportssjefen.

ALPINSJEF: Claus Ryste. Foto: Torstein Bøe

Han satser på at alpinistene vil ha et «mer normalt» opplegg fra og med neste sesong, og erkjenner at kuttene har gått hardt utover talentene de siste sesongene.

– Det er ikke noe gøy. Det er ikke noe en sportssjef ønsker noen gang. Vi er nødt til å sette næring etter tæring. Vi har spart overalt der vi kunne ha spart.

– Kunne dere ha kuttet andre steder?

– Nei, vi bruker 90 prosent av pengene våre på aktivitet. Det blir jo gjerne der man kutter, svarer han.