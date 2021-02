«VM i klimatiltak» gjør livet kjipere for folk flest

Vet du hva - dersom byrådet seriøst er opptatt av slike utslipp, så er det verdens kullkraftverk man må kritisere, ikke norske håndverkere og arbeidsfolk som skal gjøre tjenester i Oslo sentrum og som trenger noen år til før de bytter til el-bil. Her er Ap, SV, SP og MDG på feil spor.

For alle oss som er opptatt av levende bysentrum, ren luft og god mobilitet, er det mye å glede seg over innen teknologiutvikling og bedre løsninger.

Redusert

De siste årene er utslipp redusert. Fra næringsliv og teknologier er det mange spennende løsninger på vei ut i markedet. I et slikt perspektiv er det passivt når Oslo byrådet leter frem en gammeldags verktøykasse fylt av restriksjoner, forbud og avgifter.

De burde heller se mulighetene i å lage et inkluderende bysentrum og fylle sinnet med fremtidsoptimisme.

Men det passer ikke for partier som er mest opptatt av å fortelle våre barn at kloden dør.

Oslo byrådets forbudslinje vise at de fører en «miljøpolitikk» til gavn for de rike og med straff for de fattige. Det er usosialt, urimelig og unødvendig konfliktfylt.

Ifølge byrådet er det primært «velstående middelaldrende menn» som kjører bil. Derfor mener de det er helt uproblematisk å forby biler i byen. Det bekrefter at AP for lengst har mistet kontaktet med arbeidsfolk.

Det er snevert å lukke øynene til protestene fra alle håndverkere, transportører, barnefamilier, eldre og pendlere.

Luksusleketøy

Dette er ikke «velstående og middelaldrende» menn som har bilen som et luksusleketøy. Tvert imot, dette er arbeidsfolk som får samfunnet til å fungere. For mange av de er bilen verktøyet deres.

For mange andre handler det om å få hverdagen til å henge sammen. Det bør byrådet vise respekt for.

Jeg forstår argumentet om å motvirke LOKAL luftforurensing og behov for tiltak de få gangene luftkvaliteten er helsefarlig. Men argumentet om permanent forbud pga CO2-utslipp er ren symbolpolitikk.

Byrådet velger bevisst å ignorere at utslippene allerede går ned, at bilene blir stadig renere, og at problemstillingen gradvis reduseres.

Deres politikk bidrar derfor primært til å skape mer konflikt enn det skaper bedre miljø.

Deres tilnærming viser at dette er ideologi, ikke praktisk miljøpolitikk.

La meg presisere at jeg kritiserer disse partiene fordi jeg mener de prioriterer feil og velger feil retning for å løse felles fremtidsutfordringer.

Redusere

Jeg har stor tro på at vi skal og må utvikle bedre teknologi og løsninger for samfunnet vårt. Vi kan og må redusere forurensing både i luften og i form av støy.

Vi kan og må gjøre ressurs- og energibruken mer effektiv. Og heldigvis skjer det allerede veldig mye på disse områdene.

Med FrP i regjering gikk utslippene gradvis ned.

Vi innførte en rekke «gulrøtter» og positive tiltak, men holdt oss unna forbudslinjen som nå foreslås.

Til sammenligning var det utslippsøkning under rødgrønn regjering. De hyler og skriker nå, men de klarte ikke levere resultater av betydning. Det blir ikke utslippskutt av å krasje en «månelanding».

Forbudssoner

Når utslippene allerede går nedover, og teknologiutviklingen tilsier at trenden vil fortsette med uforminsket styrke - hvorfor i all verden tror da de andre partiene at man plutselig nå må innføre forbud eller skyhøye avgifter?!

Ja, for til og med Senterpartiet i Oslo stemte for forbudssoner, selv om de i media har «glemt» det.

Oslos byråd burde anerkjenne det mangfoldet som hovedstaden og landet består av. Noen (deriblant jeg) elsker å sykle, mange bor nær en bussholdeplass.

Men veldig mange gjør det ikke. Vi kan ikke ha et samfunn som innrettes kun for unge, spreke mennesker som bor, jobber og drikker kaffe rundt samme torg.

Misbruker

Byrådet misbruker miljøargumenter til å presse gjennom snever politisk motstand mot folks frihet og mobilitet. Tiltakene de fremmer står ikke i stil med konsekvensene de har for innbyggerne, ei heller den angivelige «nytten» de påberoper seg.

Det er tankevekkende hvor snever tilnærming disse såkalte «miljøpolitikerne» har til problemstillingene som adresseres. Selv om miljøbevegelsen roper om «globale utfordringer», så behandler de tiltakene som om verdens fremtid står og faller på hva Norge gjør de nærmeste årene.

Vi redder ikke verden ved å vri avgiftsskruen enda strammere for norske innbyggere. Norske bilister betaler allerede høyere avgifter enn verden ellers.

Svekker

Resultatet av slik «VM i klimatiltak» er at man svekker eget næringsliv, ødelegger egen økonomi og gjør livet kjipere for folk flest. Og miljøgevinsten vil trolig være marginal, om noen.

Det er derfor på tide de andre partiene legger symbolpolitikken sin på hylla. Det er ikke applaus på miljøkonferanser som er det viktigste - det er resultatene i virkeligheten.

En titt på bilsalget viser at folk flest trenger bilen. Den er ikke bare for «velstående middelaldrende menn». Når et byråd kan hevde noe slik, så avslører de at de selv ser på bilen som unødvendig luksus. Det er i seg selv et så virkelighetsfjernt verdenssyn at de viser seg uegnet til å løse samfunnsproblem på en god måte.

Månelanding

Stoltenberg lovet å redde verden ved en norsk månelanding på Mongstad. Det krasjet.

Senterpartiets olje- og energiministre skulle redde Europa ved å gjøre Norge til Europas batteri. De ville pepre landet med vindmøller og utenlandskabler. Men konsekvensen ville vært rovdrift på nasjonen vår.

SVs miljøvernminister fylte byene våre med dieselbiler fordi han skulle redde verden. Med konsekvensen av at de fylte byluften med mer partikkelforurensning.

La oss derfor ikke forledes av politikere som i hastverk og uten bakkekontakt skal redde verden.

De skaper til slutt flere problemer enn de løser.

La oss bygge videre på vår verdensledende industri, uten å ha politikere som vil flytte den ut av landet for å pynte på nasjonale miljøregnskap.

La oss sikre at verdiskaping og velferdssamfunnet vårt kan utvikles, uten å skattlegge arbeidsplasser ihjel eller avgiftsbelegge innbyggerne på en usosial måte.

La ikke «miljøpolitikere» bruke miljøargumentet til å innføre «miljøtiltak» som gjør mer skade enn gavn.

