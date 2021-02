Varsler at finværet drar nordover – advarer østlendingene

– Vi har jo hatt en relativt lang periode med kaldt vær i hele landet. Temperaturene har nå begynt å stige litt i Sør-Norge, og det er fordi vi nå får luft sørfra. Tidligere har vi fått kald Østavind fra Russland og Øst-Europa, sier meteorolog Ina Ynnesdal.

– Så det blir varmere?

– Det blir i hvert fall mindre kaldt. Det er jo fortsatt litt vinterlige temperaturer, men nå vil det bli plussgrader flere steder. Selv i Bergen har vi hatt minusgrader en stund, mens nå vil det nok bli opp mot fem plussgrader her, og det er jo fint for alle som synes at det har vært for kaldt, sier meteorologen.

Hun forteller videre at hele uka i Sør-Norge vil være preget av nedbør, og da spesielt fra og med onsdag.

Nedbøren vil komme i form av snø i de indre delene av landet, mens den i kystnære strøk vil komme som sludd eller regn.

Finvær i Nord-Norge

Der hvor Sør-Norge går grå tider i møte, kan nordlendingene finne frem solbrillene.

– De får mye fint vær fremover. De får luft sørfra, og vinden vil blåse fra land og mot kysten. Dette kaller vi for fralandsvind som, i motsetning til pålandsvind, pleier å gi fint vær, sier Ynnesdal.

Hun understreker imidlertid at en god del kald vind kanskje vil legge en demper på lysten til å gå ut i finværet. Ynnesdal varsler også om at det i østlige deler av Finnmark kan komme en og annen byge.

Advarsel til østlendingene

I noen områder vil temperaturene stige drastisk.

– I høyfjellsområder og i indre deler av Innlandet har det vært bortimot 30 minusgrader om nettene. Nå som det kommer mer skyer, så vil temperaturene stige kraftig og da gjerne med 20-30 grader, sier Ynnesdal.

Samtidig advarer hun om at deler av Østlandet, og muligens også deler av Sørlandet, kan bli preget av utfordrende kjøreforhold mot slutten av uka.

– Idet temperaturen nærmer seg nullpunktet, så kan det danne seg såkalte kuldehull, lokale temperaturvariasjoner, flere steder. Det vil gjøre det vanskelig å forutse om man kan forvente snø, regn eller sludd langs veiene, sier meteorologen.