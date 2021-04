I spalten "Bilen Min" har Broom.no-leserne mulighet til å fortelle litt om sin egen eller sine egne biler, og litt om sin bilinteresse.

En trimmet og oppgradert Toyota GT86 er kanskje ikke det første man tenker på når det gjelder å campe i bilen. Like fullt er det nettopp det Eirik Jåsund her gjort – opptil flere ganger.

Fra å ikke være særlig bilinteressert er japanske biler nå den store, store interessen for unggutten fra Sola. Toyotaen her nemlig gjennomgått en betydelig forvandling siden har kjøpte den for et par-tre år siden.

Har får du historien om både mannen og bilen:

Sjekk dette bildet mot bildet i toppen av saken. Toyotaen har virkelig gått gjennom en skikkelig forvandling. Foto: Privat.

Bilen:

Merke, modell: Bilen er en Toyota GT86 fra 2015.

Hvor lenge har du eid den? Siden slutten av januar 2018. Kjørte den ut av butikken selv og det var en helt spesiell følelse jeg aldri har kjent før. Fikk ikke sove natten før jeg hentet den.

Hva har du gjort med den? Det første jeg gjorde var å montere Invidia N1 sportseksos-anlegg for grommere lyd, etterfulgt av 18" JR12 felger med gode Bridgestone Potenza dekk. Senere fant jeg en bakluke med original vinge fra aero-versjonen til Gt86 som jeg fikk lakkert i samme farge som min bil.

Fra å ikke være spesielt opptatt av biler har Toyota nå blitt en lidenskap for Eirik. Foto: Privat.

Deretter ble det montert TruHart coilovers fjærer/støtdempere og Valenti baklykter, som jeg synes gir et mer aggressivt utseende bakfra.

Disse bilene kommer orginalt med 2-liters boxermotor med 200 hk som mange mener er lite til å være sportsbil. Det er jeg enig i, så jeg fikk skaffet meg en Sprintex Supercharger (kompressor) og montert AFR-sensor, for å nevne noe.

Les også: Nå fyller denne klassikeren 70 år

Liker best med bilen: Det jeg liker best er nok utseendet. Synes GT86 bare ser helt rå ut – elsker det aggressive utseendet. Liker også at det er så lett å leke med bilen og likevel ha full kontroll ...

Liker minst med bilen: Kommer ikke på noe. Har stort sett endret på det meste, så har ikke noe negativt å peke på.

Beste opplevelse med bilen: Etter jeg monterte kompressor og virkelig fikk kjenne hvilken forskjell det gjorde. Må innrømme at smilet var bredt akkurat da!

Framtidsplaner for bilen: Drømmen er RB V3 kit og luft-senk, men da lommeboka foreløpig ikke strekker til, får jeg nøye meg med en ny frontleppe i karbon kanskje.

Drømmebil: For å si det slik: Jeg drømmer jeg mer om en Toyota Supra MK4, enn om Lamborghini og Ferrari. Men om jeg vinner i Lotto så blir det kanskje nok til alle tre ..?

Les også: – Første turen i denne var magisk

Disse gull-signaturene er så verdifulle for Eirik at dashbordet ikke har blitt vasket på lange tider. Foto: Privat.

Annet: Om du lurer på hvor god liggeplass det er i en GT86, kan jeg skrive under på at dener god. Legger du ned setene bak, får du nesten en dobbeltseng. Jeg har campet i bilen tre ganger og det går helt fint, det.

Fikk også signert dashbordet av Fredrik Aasbø og Hunter. To drifting-legender og helter. Etter det har jeg aldri vasket dashbordet i frykt for at signaturene forsvinner.

Bil-stereo: Dette var noe av det grommeste du kunne ha i bilen

Eieren:

Navn: Eirik Jåsund.

Alder: 27 år.

Bosted: Sola i Rogaland

Litt om meg selv: Jeg har ikke alltid vært interessert i bil, men etter jeg skaffet min første bil som var en 1996-modell Honda Civic med 116 hk da jeg var 20 år, begynte det sånn smått

Da jeg virkelig kom inn i bilmiljøet og fikk skikkelig bil på hjernen, var da jeg reiste til Oslo og hentet en stylet Mitsubishi Eclipse fra 1996 med 150 hestekrefter. Jeg mistet også lappen på vei hjem etter at jeg hadde kjøpt den. Etter jeg skaffet Eclipsen, har det egentlig bare blitt japansk bil og jeg tror heller ikke jeg kommer til å velge annet enn japansk med det første.

Jeg er en person som elsker oppmerksomhet og gjør gjerne det jeg kan for å bli lagt merke til, både på veien og andre steder. Toyota GT86 bidrar godt til litt oppmerksomhet.

Les også: En gang var dette den reneste magien

Vis fram din bil:

Har du en bil du vil dele med oss? Billig, dyr, stygg, pen, gammel, ny, liten eller stor, se info her:

Les også: Vanlig, gammel Volvo? Nei – da må du se en gang til

Video: Sjekk ut denne Toyota-klassikeren