Klar melding fra Klopp: – Ingen trenger å bekymre seg for meg

På mandagens pressekonferanse før den TV 2 Sport 1-sendte kampen mot RB Leipzig innrømmer Liverpool-manager Jürgen Klopp at han har hatt det litt tøffere på privaten den siste tiden etter at moren Elisabeth Klopp døde, 81 år gammel, 19. januar.

Samtidig har Liverpool slitt tungt med formen. Tyskeren ønsker likevel ikke noen medfølelse fra andre.

– Vi håndterer dette som en familie. Jeg har jobbet med fotball i mange år og jeg vet hvordan man skiller jobb og privatliv. Selvsagt blir vi påvirket av det som skjer rundt oss, men ingen trenger bekymre seg for meg, slår Klopp fast.

Videre forteller han at han er takknemlig for støtten han har fått, selv om han ikke leser noe av det.

– Jeg er takknemlig, men folk kan bruke tiden sin på andre ting enn å bekymre seg for meg, sier han på nytt.

Full av energi

– Skjegget mitt blir gråere og gråere, og jeg sover ikke mye. Likevel er jeg full av energi, sier 53-åringen.

Liverpool har tapt tre strake kamper i Premier League og befinner seg på fjerdeplass hele 13 poeng ligaleder Manchester City (som også har én kamp mindre spilt). Klopp hevder at han har en plan på hvordan Liverpool skal løse denne vanskelige perioden.

– Situasjonen vi er i nå ser jeg på som en interessant utfordring, og vi kommer til å løse den. Vi skal løse den ved å spille fotball, holde sammen, kjempe med alt har og ved å lære enda mer enn vi har gjort tidligere. Det er faktisk planen vi har.

Oppgitt over skadesituasjon

Avslutningsvis forteller Klopp om en rar skadesituasjon.

– Det skjer rare ting på skadefronten for tiden. Hvis noen forteller meg at vi han en spiller som sliter med noe, så vet jeg at det er en midtstopper. De trenger ikke fortelle meg hvem det er, det er bare å se på hvem vi har av tilgjengelige midtstoppere, så er det én av dem.