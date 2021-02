Jaguar var tidlig ute da de lanserte sin elektriske I-Pace tilbake i 2018. Dette var den aller første bilen som ga Tesla konkurranse i klassen for elektriske SUV-er. Siden har en rekke merker kommet til.

Jaguar har drøyet det med å gi I-Pace en oppfølger, men snart skjer det mye på elbilfronten hos det erke-britiske merket.

Etter en lengre strategiprosess har Jaguar nå gått ut med nyheten om at de skal rendyrke seg som elbilprodusent. Det betyr at alle bensin- og dieselmodeller skal fases ut. Fra 2025 skal Jaguar kun lage elbiler.

Klare skillelinjer

Samtidig er ambisjonen å ta merket videre opp i premiumretning. Her har Jaguar egentlig vinglet litt i mange år. Flere modeller har lagt seg ganske nært de tyske premiumbilene, uten at Jaguar har vært i nærheten av å selge like mange biler som Audi, BMW og Mercedes. Nå skal fokus på volum bli mindre – Jaguar skal heller bli mer eksklusivt. Så er ambisjonen naturligvis også å kunne tjene mer per bil.

Samtidig som dette skjer, har Jaguar Land Rover-konsernet også gått opp noen klare skillelinjer mellom Land Rover/Range Rover, og Jaguar. Mens Jaguar satser helelektrisk, skal Land Rover/Range Rover fortsette å ha fokus på SUV-er, men også her kommer det en rekke elbiler de neste årene. Dette betyr også at det kanskje ikke kommer flere SUV-er fra Jaguar.

Her debuterer Jaguar I-Pace på bilutstillingen i Geneve i 2018. Jaguar var tidlig ute med elbil, men siden har de valgt å sitte ganske stille i båten. Foto: NTB Scanpix

Dropper ny luksusbil

Det har lenge vært kjent at neste generasjon av Jaguars flaggskip, den store sedanen XJ, skal bli elektrisk. Bilen skulle egentlig vært vist første gang i fjor, men da ble premieren utsatt.

Nå bekrefter Jaguar at de har gått til et såpass drastisk skritt som å legge hele dette prosjektet dødt. Årsaken er at de ønsker å strømlinjeforme produksjonen av elbilene best mulig, konkret ved at alle skal bygges på samme plattform.

Denne er nå under utvikling og skal danne utgangspunkt også for en ny XJ når den tiden kommer.

Forrige generasjon av Jaguar-flaggskipet XJ forsvant ut for et par år siden og har ennå ikke blitt erstattet.

Mange modeller vil forsvinne

De neste årene skal Jaguar Land Rover-konsernet investere rundt 25 milliarder årlig, i utvikling av teknologi og nye modeller. Samtidig er ambisjonen å opprettholde drift i alle dagens fabrikker. Men i planen ligger også restrukturering og mer rasjonell drift av selskapet. Blant annet skal alle ledelsesfunksjoner samles og legges til fabrikken i Gaydon i England.

I tillegg til I-Pace, selger Jaguar i dag SUV-ene E-Pace og F-Pace i det norske markedet. De har også sedanen XE, familiebilen XF og sportsbilen F-Type i modellprogrammet sitt. Her ligger det altså an til omfattende endringer, der alt av fossile biler blir erstattet av elektriske modeller om bare fire år.

