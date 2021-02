Hvorfor blir unge møtt av en sverm av hat fra eldre troll?

Kjære, nett-troll på 40+.

«Skjerp dere», «Slutt å syt», «Dere er egoister», lyder det i kommentarfeltene rundt om på sosiale medier, og det er langt fra det drøyeste jeg har lest.

Dagen lang scroller jeg meg gjennom Facebook-feeden og leser kommentarfeltene på TV 2s sosiale medier.

Som Sosiale medier-ansvarlig i TV 2 Nyhetene er det er en del av jobben min, og jeg vil si det er sjeldent noe som sjokkerer meg lenger.

Det siste året har det dukket opp en økende trend som er til å bli provosert av, godt voksne folk som hetser unge for deres håndtering av pandemien.

Jeg er en 24 år gammel jente som bor i Oslo, og går under aldersgruppen «unge». Siden pandemien inntraff har jeg sittet på hjemmekontor i en 50-kvadrats leilighet som jeg deler med samboer.

Jeg har så vidt beveget meg utenfor leilighetens fire vegger på snart et år. Jeg er ikke i risikogruppen og jeg er ikke syk. Jeg har heldigvis en jobb jeg trives i, og tak over hodet.

At jeg er drit lei denne pandemien er ikke til å legge skjul på, men ellers har jeg det egentlig veldig greit; men jeg har mange jevnaldere venner som ikke har det sånn.

Jeg er oppriktig bekymret for noen av mine venners psykiske helse. Noen av dem sliter med å komme seg ut av sengen om morgenen.

Ensomhet

Bekjente mister jobben på grunn av et hardt rammet næringsliv og dårlige koronahåndteringer på universitetene gjør at studenter må ta opp eksamen eller dropper ut av studiene.

Jeg har venner som gråter seg i søvn av ensomhet fordi de ikke har sett familien sin på flere måneder.

Den mentale helsen til unge er på bristepunktet, og depresjon, angst og ensomhet er et økende problem.

Vi nordmenn snakker så høyt om hvordan vi står sammen i denne pandemien, og at ingen gjør dugnad som oss.

Sverm av hat

Likevel blir unge blir møtt av en sverm av hat-kommentarer på sosiale medier hver bidige dag fra godt voksne folk på 40+.

Jeg kan ikke gjøre annet enn å undres.

Husker dere som er eldre hvordan det var å være ung? Alle forventningene som stilles til deg, og forhåpningene om fremtiden? Alle drømmene man har?

Hvor avhengig man er av venner og nærhet? Hvor utrolig mye du skal oppleve før man eventuelt slår seg til ro med familie og hus?

Hvor mye du trengte den klemmen fra mamma og pappa da du hadde det litt kjipt på skolen eller den nye jobben?

Fester

Unge har ofret mye i denne pandemien, mest av alle vil mange påstå. Samtidig blir vi anklaget for å være egoister, at vi fester for mye, at vi ikke bryr oss og at vi er spredere av dette viruset.

Jeg leste til og med en kommentar som klagde på at vi er for aktive. Uansett hva vi gjør er det vi som blir syndebukkene i kommentarfeltene – og det er direkte feil.

«Fy f***n, skjerp deg din inkompetente f***», skrives det om en 20 år gammel gutt som åpner seg i media om ting han savner i pandemien. La det synke inn.

Når ble det feil at unge ytrer seg om sine følelser og meninger? Hvorfor kan man ikke få ytre seg om sine problemer?

Tjent penger

Dere eldre er ofte etablerte. Mange har en familie med partner og kanskje barn å dra hjem til.

Dere har levd et innholdsrikt liv – og det vet vi, for dere minner oss på det hele tiden.

Dere har erfaringer og kunnskap, og mange av dere har reist verden rundt.

Dere har jobbet og tjent penger, og dere har et nettverk av venner som dere er trygge på.

Se dere rundt. Treningssentrene er stengt, utelivet er stengt, sportsarrangementer er avlyst eller utsatt.

Festivaler og konserter er avlyst. Vi får ikke reise og skoler er stengt. Vi får beskjed om å begrense den sosiale kontakten.

Vi tør ikke besøke foreldrene våre fordi vi er redde for å gjøre dem syke.

Vi har ikke møtt venner på flere måneder og mange av oss er ensomme.

Vi er vant til å ha et hengende press over oss om at vi skal være perfekte og takle alt. Men jeg kan si med en gang at kommentaren din om hvor egoistiske og late vi er ikke gjør verden til et bedre sted.

Grotesk hat

«Buhu», «Dere tenker bare på dere selv!!!» og «Dere klager bare fordi dere ikke får dra på fylleferie i syden.», skriver dere og fortsatt spør dere hvorfor mobbing er et stort problem i Norge.

Realiteten er at det sjeldent er unge som tar til kommentarfeltene, og det er enda sjeldnere det kommer samme groteske hat som det gjør fra voksne.

Det er kanskje ikke så rart for så fort de unge uttaler seg såkommer nett-trollene til live og peker på hver bidige feil en gjør.

La meg bare minne dere på at det var ikke vi som kjørte til nabokommunen da Vinmonopolet stengte. I hvert fall ikke bare oss.

Det var heller ikke vi som sutret da hytteforbudet kom i fjor eller da grensen mot Sverige stengte og den billige kjøttdeigen uteble.

Og det var ikke vi som dro på den absolutt «nødvendige» turen til Kreta i våres. Tar et dypdykk i kommentarfeltet på disse Facebook-postene er det et fåtall av unge som kommenterer.

Forbilder

Misforstå meg rett: Ikke alle eldre gjør dette, og vi unge er ikke perfekte heller. Hva skjedde med at dere skulle være forbilder for oss?

I dag skjer alt digitalt og vi sitter mer på sosiale medier enn noen gang. Den fysiske kontakten reduseres, ensomheten øker, og folk har det tungt.

Vi har det alle kjipt, og unge har like mye rett til å klage i media uten at nett-trollene våkner til live og godter seg av at de endelig fikk seg noen likes.

I det som skal være den beste og mest spennende alderen har unge måtte leve med frykt for fremtiden, frykt for den mentale helsen og frykt for å miste og gå glipp av alt.

Det siste unge trenger er å stadig bli gjort til syndebukker i alle kommentarfelt man leser.

En Facebook-profil gir deg ikke fripass til å si hva enn du vil. Det må du bare lære deg.

Vanlig folkeskikk gjelder også i sosiale medier. Det er flaut at det er jeg på 24 år som må lære deg akkurat dette.

