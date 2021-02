Taper vill utfordring: – Der forsvant det vennskapet

Markus Bailey (28) har vært aktuell med Farmen kjendis, og tidligere i høst var han den mystiske Elgen i «Maskorama».

I et par år har han i det skjulte jobbet som programleder for det nye spill-konseptet «Portal One».

– Dette er hybrid-gaming. Det handler om at vi blander TV-verden og spillverden. Vi har et show hvor vi inviterer gjester som kommer for å spille, og så putter vi dem inn i spillet slik at folk hjemme kan konkurrere med dem, forklarer han.

Vi ble med da Marte Bratberg var gjest hos Portal One. Se hvordan det gikk i videovinduet øverst i saken.

Reiser til USA

I rundt to år har selskapet, som er grunnlagt av brødrene Bård Anders Kasin og Stig Olav Kasin, testet programmet i Norge, og nå tar de steget videre.

– Vi tester i Norge for å se hvordan det funker, og i sommer så stikker jeg til USA for å bygge opp et studio der, svarer en spent Bailey.

Han avslører at de har fått med store investorer, blant andre Scooter Braun, som er manageren til Justin Bieber og Ariana Grande.

– Bookingen kommer til å være gjester som Justin Bieber og Ariana Grande. Planen er at verdens største kjendiser skal være med, og jeg skal da lede hele galskapen, sier en litt sjokkert 28-åring før han fortsetter:

– Jeg gruer meg litt til å være klein blant store kjendiser.

Må gifte seg

Bailey er amerikansk statsborger og har familie som bor i New York, men forteller at han selv skal bo i Los Angeles.

– Jeg skal til LA, og det er helt på andre siden. Jeg har ikke funnet et sted å bo eller noe. Alt jeg vet er at jeg uansett skal være der i minst ett år, så ser vi hvor veien går videre, forteller han.

Bailey kunne i sommer avsløre at han hadde funnet lykken med jevnaldrende Marie, men hun har ikke amerikansk statsborgerskap, noe som kan være utfordrende for paret.

– Planen er at hun skal bli med meg. Det er litt utfordringer med green card, men vi tullet med det her om dagen, som kanskje blir en realitet, og det er at vi må gifte oss i Vegas for at hun skal kunne bo der med meg, fleiper han.

Utfordrer Marte

Når Bratberg skal prøve seg på spillet, får hun en utfordring fra programlederen.

– Hvis du ikke får mer enn tre millioner poeng, så må du sende en melding til en «Ex on the beach»-deltaker og invitere hjem på middag, forteller han til Bratberg.

Hun takker ja til utfordringen og parerer:

– Hvis jeg får mer enn tre millioner, så må du sende en melding til Andreas Wahl og si at jeg fortjente å vinne Skal vi danse.

Se hvem som vant i videovinduet øverst i saken.