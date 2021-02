Dømt til fengsel for å ha kjørt ned Anne (68)

På ettermiddagen den 28. september i fjor skulle Anne Våge krysse et fotgjengerfelt i Bygdøy allé på Frogner i Oslo.

Nedover gata kom en mann kjørende på en privateid el-sparkesykkel.

Han så ikke Våge før det var for sent. I kollisjonen ble hun slengt i asfalten. 68-åringen fikk hjerneblødning og kuttskader som følge av sammenstøtet.

Våge ble hastet til sykehus, der hun var innlagt i to uker. Hun ble 100% sykemeldt frem til 17. januar 2021, og er fremdeles 50% sykemeldt.

Dømt til fengsel

Mandag falt dommen mot mannen som kjørte el-sparkesykkelen. Han ble dømt til 18 dagers fengsel, og mister retten til å kjøre bil i ett år.

Den privateide el-sparkesykkelen han kjørte har ifølge Statens vegvesen en toppfart på 48,2 kilometer i timen. Det er mer enn dobbelt så fort som de elektriske sparkesyklene man kan leie på gata. Dermed regnes den som motorvogn, selv om den verken var forsikret eller registrert i tråd med gjeldende regelverk for motorvogner.

Totalt var det fem punkter i tiltalen. Mannen i 40-årene ble frikjent for ett punkt, som dreide seg om å ikke inneha gyldig førerkort for denne typen motorvogn. Han ble kjent skyldig i de resterende fire punktene - blant for å ha uaktsom forvoldt skade på en annen person.

Han erkjente straffskyld i retten.

Inngikk forlik

Vitner så ulykken, og har forklart seg i retten.

De beskriver at de så mannen kjøre mot fotgjengerfeltet der Våge krysset gaten. Mannen skal ha kommet i høy fart, og ikke ha sakket farten betydelig før ulykken.

Våge ble kastet gjennom luften. Hun husker i dag ingenting fra ulykken, og har betydelig dårligere livskvalitet etter det som har skjedd.

Det ble ikke idømt saksomkostninger i saken, fordi Våge og den nå dømte mannen har inngått et rettsforlik. Det skal dreie seg om en betydelig økonomisk kompensasjon.

– Strengt

Jan Kildahl er forsvarer for den nå dømte mannen. Han har snakket med sin klient, og sier de foreløpig ikke har tatt stilling til om saken skal ankes.

– Det skal vi bruke litt tid på, men jeg registrerer at han blir vurdert strengt. Han har som el-sparkesyklist blitt vurdert ansvarsmessig på linje med en bilist både på aktsomhet og strafferettslig, sier Kildahl.

De er nå opptatt av å gjøre en grundig vurdering, og ønsker å ikke påføre noen en for stor belastning.

– I slike saker er det ikke gitt man anker selv om man bør anke. Jeg tenker retten blir for unyansert i denne saken, sier han.

Hans klient er også svært lei seg for det som har skjedd, sier han.

– Han opplever at han objektivt sett har påført fornærmede en skade, og har ikke ønsket å ha en tvist med henne. Så han har bare ønsket å løse saken på best mulig måte for fornærmede, sier Kildahl.

– Fornøyd

Våges bistandsadvokat, Else-Marie Merckoll i Langseth advokatfirma forteller at hennes klient er godt fornøyd med dommen.

– Basert på bevisførselen i retten mener jeg det er en riktig dom. Det min klient nå er opptatt av hva denne dommen kan gjøre for andre.Man må oppføre seg ordentlig i trafikken, slik at dette ikke skjer igjen, sier Merckoll.

Våge er fremdeles sterkt redusert, og Merckoll tror det kunne gått langt verre.

– Hun er fremdeles opptatt av at hun vil ha livskvaliteten sin tilbake. Det er der hun har sitt fokus. Hadde ikke hun er sprek og i god fysisk form kunne det gått mye verre, sier bistandsadvokaten.