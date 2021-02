Nesten hele eiendommen til Gunn Elisabeth ble islagt: – Vi fikk sjokk

Gunn Elisabeth Larsen Hüber fikk islagt nesten hele eiendommen etter at en rørledning sprakk i nabolaget. Forsikringsselskapene deler hennes frykt om hva som vil skje med hus og hytter når været blir mildere.

Årets vinter har vært usedvanlig kald nesten over hele landet. Flere forsikringsselskaper frykter nå hva som kan bli konsekvensene når været blir mildere. Allerede opplever både Tryg forsikring og Frende forsikring en økning i rapporterte frostskader, sprukne rør og vannskader i boliger og hytter.

For Gunn Elisabeth Larsen Hüber og ektemannen på Nøtterøy er frykten stor for hva som vil skje med isen på eiendommen når den smelter.

– Fikk sjokk

Da Gunn Elisabeth og ektemannen kom hjem søndag for over en uke siden, fikk de seg en enorm overraskelse.

– Vi bor på et litt utsatt sted, vi bor jo i en fjellskråning. Så vi er vant til litt vann hvert eneste år på grunn av isen. Men det som møtte oss på søndagskvelden, det er ganske langt utenfor det vi er vant til. Da fikk vi sjokk, sier hun.

LIGGER TYKT: Ekteparet kan ikke lenger kjøre opp til boligen etter at bakken har fryst et tykt lag med is. Foto: Odd Arne Hartvigsen/TV 2

En vannledning i nabolaget overfor hadde sprukket og vannet strømmet til boligen deres. Årsaken til at vannledningen hadde sprukket var på grunn av den enorme kulden som har vært den siste tiden.

Alt er islagt

De enorme vannmengdene som strømmet ned til huset deres har gjort at alt fra innkjørsel og trapper til bordkledning og carport er fylt med is. Familien klarer ikke lenger å kjøre bilen opp til huset, på grunn av de tykke mengdene med is som har lagt seg i den korte bakken opp til huset.

KLUMPER AV IS: Hele uteområdet på eiendommen er nå fylt med store områder og klumper av is. Foto: Odd Arne Hartvigsen/TV 2

– Vi skjønte noe var galt. De vanlige rørene som skulle lede vann unna, klarte ikke håndtere vannmengdene. Da hadde alt fryst til is. Det er også mye is rundt grunnmuren og opp til treverket, forteller Gunn Elisabeth.

– Men da vi våknet tirsdags morgen og mannen min gikk ut på trappen, da fosset vannet ned til eiendommen igjen. Da var det vann i trappen, bak huset, på gårdsplassen. Det var vann overalt.

FREM MED HAKKEN: Ekteparet måtte ta frem hakkene og begynne å slå løs på isen for å kunne gå på eiendommen. Foto: Odd Arne Hartvigsen/TV 2

Ekteparet tok kontakt med Færder kommune, og de roser kommunens innsats for å prøve å begrense skadene. De klarte å få stoppet lekkasjen, men skaden rundt eiendommen til Gunn Elisabeth hadde allerede hendt.

Frykter hva som vil skje

Det ekteparet nå frykter er hva som vil skje når isen smelter. Selv om vannet som strømmet ned og isen ikke har gjort mye skade ennå, er det frostskadene i ettertid de er redde for.

– Det er ikke noe synlige skader enda. Men hva skjer nå om et par dager når vi får mildvær og alt dette smelter og skal finne en vei ut?

Men ekteparet på Nøtterøy er ikke alene om å frykte skadene etter den kalde vinteren.

UMULIG Å FLYTTE: Ikke engang dekorasjonen utendørs er mulig å flytte på. Alt er fryst til ren is. Foto: Odd Arne Hartvigsen/TV 2

Forsikringsselskapene forbereder seg

Kommunikasjonssjef i Tryg forsikring, Ole Irgens, sier selskapet har opplevd en 20 prosent økning i antall rapporterte frostskader på boliger og sprukne vannrør så langt i år.

– Det vi frykter er skadene som enda ikke er oppdaget. For eksempel på hytter der det ikke er noen til stede og vannrørene har sprukket på grunn av frost. Når isen da smelter, så bruker dette å bli store og kostbare skader, sier han.

OPPOVER VEGGEN: Skader etter is rundt vegger og grunnmur kan skape store frostskader. Foto: Odd Arne Hartvigsen/TV 2

Også hos konkurrenten Frende forsikring forbereder de seg nå på et rush når mildværet treffer.

– Vi har ikke sett det verste enda. For de fleste av disse skadene skjer og oppdages først når mildværet kommer. Så jeg kan garantere at det blir travelt og enda travlere denne uken som nå kommer, sier kommunikasjonssjef i Frende forsikring, Heidi Tofterå Slettemoen.