Dette må du vite om Britney-dokumentaren

Den siste uka har det vært utallige oppslag om Britney Spears i både norsk og internasjonal presse. Det som følge av den mye omtalte New York Times-dokumentaren «Framing Britney Spears», som ble sluppet 5. februar i USA.

Der får man får et tilsynelatende detaljert innblikk i Britneys reise fra stjernehimmel til sammenbrudd.

Det blir også gitt nye detaljer omkring vergemålet hun har vært underlagt siden 2008.

Hele verden lo

Særlig den store smellen fra 2007 vies oppmerksomhet, og man får se hvordan en hel verden harselerte med hennes undergang.

— Det som er trist for Britney sin del, er at hun var litt tidlig ute med det hele, før vi snakket om mental helse, mener God kveld Norges Marte Bratberg.

Hun reagerer særlig på hvordan «hele verden» lo:

— Det var et game show, og så spør de sånn «Hva har Britney mistet i år, jo mannen! Og håret!», forklarer Marte, og viser til en sekvens i dokumentaren.

Strengt regime

Siden umyndiggjøringen har Britney Spears både turnert, lansert parfymer og designet undertøy — for å nevne noe. Nettopp undertøyskolleksjonen var grunnen til at hun i 2014 var på lynvisitt i Oslo.

— Jeg er så glad for å være her med alle dere, og jeg håper dere satte like stor pris på moteshowet som det jeg gjorde, sa en noe mekanisk Britney Spears på den lille scenen foran de fremmøtte på Ekebergrestauranten.

Et knippe pressefolk fikk treffe verdensstjernen for et intervju, under svært strenge former.

Både TV 2 og God kveld Norge ble sensurert i møte med presseapparatet, og fikk konfiskert innhold i etterkant av opptaket.

Se klipp fra dette, og enda flere detaljer og forklaringer rundt Britney-dokumentaren, i videovinduet øverst i saken.