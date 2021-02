Dette må skje før Oslo kan åpne opp igjen

Helsebyråd Robert Steen er forsiktig optimist når han møter TV 2 utenfor Rådhuset i den hardest rammede korona-byen i Norge.

For Oslo har vært sosialt nedstengt siden starten av november, og tålmodigheten begynner å minke hos befolkningen.

Likevel mener Steen at det er grunn til å smile.

– Vi har hatt en hyggelig utvikling i Oslo. Vi hadde 1100 nysmittede den første uka i januar, og i forrige uke var vi nede på 500. Men så kom situasjonen med det muterte viruset som først ble oppdaget i Norde Follo, som gjorde situasjonen litt mer usikker. Det har gjort oss urolige, og satt noe av åpningen på pause. Men nå begynner vi åpne litt opp igjen, sier han.

– Ikke realistisk

Helsebyråden understreker at det fortsatt er et høyt smittetrykk i Oslo, og at alle bydeler er røde med mer enn 20 smittede per 100.000 innbygger.

– Det er ikke realistisk å komme ned på 0. I sommer var det lavt med mellom 10-40 smittetilfeller i uka. Det var veldig lavt, og en tiendedel av hvor vi er nå, sier Steen.

– Må vi ned på sommer-nivået, før byen kan åpne opp igjen?

– Før vi kan åpne hele byen igjen, og være mer avslappet i forhold til smitteverntiltakene så må vi nok ned på sommer-nivået, sier Steen.

Men han er klar på at det ikke nødvendigvis er et mål i seg selv.

– Vi skal få smitten gradvis nedover og gradvis åpne, også skal vi komme tilbake til normalen når vaksinen blir distribuert. Jeg tror det er det som kommer til å bli bildet for Oslos borgere fremover, sier helsebyråden.

FORSIKTIG OPTIMIST: Helsebyråd Robert Steen sier vi har hatt en hyggelig smitteutvikling i Oslo de siste ukene. Foto: Mari Linge Five / TV 2

Stor frustrasjon

Det er særlig serveringsbransjen, treningsbransjen og kulturlivet i hovedstaden som blør som følger av de strenge smittevernstiltakene.

Leder for kultur og opplevelser i Virke, Rhiannon Hovden Edwards, beskriver situasjonen som veldig dramatisk.

– Frustrasjonen er veldig stor, og de har stått i en veldig krevende situasjon i nesten ett år nå. De opplever at tiltakene rammer dem hardt, hver gang de kommer, sier hun til TV 2.

Hovden Edwards mener en trinnvis gjenåpning vil være fornuftig, og understreker viktigheten av at de som fatter beslutningene må ha god kontakt med bransjen.

– Hvilke tiltak som til enhver tid skal gjelde må være opp til myndighetene, men det må være et godt faglig grunnlag, det må gi effekt og man må kunne forsvare det, sier hun.

Skrekkscenario

Virke-toppen sitt skrekkscenario er et ras av virksomheter som faller fra, fordi de ikke klarer innspurten og overgangen.

– Nå som vi er på oppløpssiden, vaksinasjonen er i gang og vi vet at vi er ute av dette om ikke så fryktelig lenge, så må man sette alle kluter til verks for å sikre at ikke alle livsverkene og arbeidsplassene går tapt på oppløpssiden, sier Hovden Edwards.

Helsebyråden sier at det nesten er surrealistisk å gå rundt i Oslo og se stengte dører på rekke og rad.

– Nå er det guffent og kaldt, så kanskje hadde det ikke vært så mange ute og flydd. Men på solskinnsdager er det også tomt. Det er en uvirkelig følelse man har i koronaens tid, sier Steen.

Han er klar på at de håper å unngå en ny nedstengning når de nå gradvis skal åpne opp igjen.

– Hvis dette vedvarer, og vi ikke får vaksiner til hele befolkningen før utpå sommeren, kan det være bransjer som må stenge ned igjen. Men vi ønsker at når vi åpner opp, så er det for en lengre periode.