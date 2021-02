Får tårer i øynene da hun ser sin egen stue: – Det er for mye for meg

Ørjan og Mathilde hadde gått tom for idéer og var lei etter måneder med egen oppussing. De ba derfor Tid for hjem om hjelp til stuen.

– Jøss, herlighet! Her er det så mye på en gang, utbryter Mathilde Hjelle Nitter (37) da hun får se den nye stuen. Huseieren er tydelig glad for alt hun oppdager.

Mathilde og Ørjan Drønen Madsen (33) kjøpte huset i 2019, og de hadde selv pusset opp alt bortsett fra stuen. De synes den var vanskelig å møblere, og de var usikre på hvor mye av de originale flatene de skulle beholde.

Paret hadde pusset opp det originale eikegulvet, og nå var spørsmålet hva man skulle gjøre med vegger og tak. Alt var nemlig kledd med eikepanel.

FØR: Eik på gulv, vegger og tak. Uferdig vegg mot kjøkken. Foto: Pandora Film/ TV 2 Les mer ETTER: Tak og vegger gipset og malt. Foto: Pandora Film/ TV 2 Les mer FØR: Deres nybyggede kjøkken hadde lyst tak og belegg på gulvet. Foto: Pandora Film/ TV 2 Les mer ETTER: Tak og gulv er nå fortsatt inn på spiseplassen. Foto: Pandora Film/ TV 2 Les mer FØR: Sofamøblerig med ryggen til viduet. Foto: Pandora Film/ TV 2 Les mer ETTER: Modulbasert møblering som er henvendt flere veier. Foto: Pandora Film/ TV 2 Les mer

Eikepanel ble til lamper

Tid for hjem og designer Jon Eliasson bestemte seg for å beholde eikepanelet ved spisebordet og fjerne resten.

Men, taket som ble tatt ned ble brukt om igjen til store takhengte sirkler med belysning, noe huseierne ble svært begeistret over.

Se produktliste for fargekoder og materialer.

GJENBRUK: Takpanelet ble satt sammen til sirkler og belysning. Foto: Pandora Film/ TV 2

– Det ble utrolig stilig. Kjekt å bevare litt av det utrykket som var i taket fra før, og disse lampene ga en egen «Edge» til rommet. Det var litt derfor vi søkte om deltagelse på Tid for hjem, for å få noen løsninger som ellers ikke ville dukket opp, sier Ørjan.

Slik ble rommet løst

All eikepanel bortsett fra en vegg ble fjernet, og disse flatene ble gipset og malt. Gulvet i spisestuen ble endret fra eikeparkett til gulvbelegg, til samme type belegg som huseierne selv hadde lagt i kjøkkenet. Dette for å lage en samlet sone for det åpne kjøkkenet og spisesplassen.

LED LYS: Det er montert LED lys over panelsirklene. Foto: Pandora Film/ TV 2

Peismuren ble noe ombygget og forenklet. Steinflater og munkepuss ble slettet ved hjelp av brannmursplater og fliselim for å skape en enklere form på det hele.

Ny peisinnsats ble satt inn, og det ble gjort plass for oppbevaring av ved. Til slutt ble peisen malt i to ulike farger.

Veggen mot kjøkkenet fikk enkle eikefinerplater og luftige hyller for bøker og pyntegjenstander.

FORENKLET: Alle flater på peisen ble gjort slette. Foto: Pandora Film/ TV 2

Koronavennlig møblering

Som sofa og sittemøbler valgte designer Jon Eliasson en noe utradisjonell løsning med moduler som kan brukes på veldig mange forskjellige måter.

Tid for hjem bygget elleve deler som kan fungere som puff, bord eller sofamodul – og møbeltapetserer laget seter og rygger. Jon plasserte deretter de ferdige møblene i flere grupper henvendt i de ulike retningene.

– Disse møblene er gode å sitte i og de har vært utrolig koronavennlige. Smart å ha dem i flere grupper, i hvert fall i disse koronatider, sier Ørjan Drønen noen måneder etter at paret flyttet hjem igjen.

MODULMØBLER: Modulene kan settes sammen på utallige måter. Foto: Pandora Film/ TV 2

De har ikke forandret på plasseringen av møblene og de virker fornøyde med løsningen

– Det er også gøye og barnevennlige møbler. Ungene elsker å leke og klatre i dem. Vi liker også godt at de er plassert midt på gulvet istedenfor langs vegger og vinduer. Det føles mer romslig her og det gir mer areal å bevege seg på, legger Ørjan til.

Metallgardin

Tid for hjem hang også opp en 90 kilo tung metallgardin mellom spisestuen og resten av stuen. Den var tenkt som en transparent romdeler.

– Den har vi ikke brukt så mye, men vi har ikke tenkt å ta den ned. Den har bare vært litt for fristende å leke med for to småbarn. Vi må vente til de viser litt mer forsiktighet før vi tar den i bruk, avslutter han.

METALLGARDIN: Gardin i messing som romdeler. Foto: Pandora Film/ TV 2

Barnevennlig

Ellers sier Ørjan at de ble glade og overrasket over gulvbelegget som ble lagt inn under spisebordet. De hadde selv sett at nyslipt parkett fort ble merket og tilsølt av småbarnslivet, så dette var en super løsning.

Alt i alt en glad familie som fikk pusset opp stuen sin der, altså. Nå har de endelig levd et rolig familieliv etter å ha vært under oppussing i månedsvis.

Høsten etter at Tid for hjem var der har vært rolig, og nå gleder de seg til sitt tredje barn som kommer om en måneds tid.

Tid for hjem takker for seg!

Se Tid for hjem tirsdager på TV 2 og TV 2 Sumo.