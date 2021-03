Maria får nedslående beskjed da TV-kameraene blir skrudd av: – Det var brutalt

Maria Stokkan fra Åsen i Nord-Trøndelag føler tiden er inne. De trygge rammene har endelig gjort henne rustet til å jakte sin egen fortid i Chile.

– Det er en stor ting å gjøre. Det er noe som kan forandre livet mitt totalt. Det er noe jeg tenkte på da jeg var yngre også, men da var det andre faktorer som spilte inn, sier hun i TV 2-programmet Sporløs.

Hun var bare tre måneder gammel da hun ble adoptert av en norsk familie fra Trøndelag i 1987. Maria vokste opp med mor, far og søster – og hun hadde i tillegg farmor og farfar på samme gårdsplass.

Men, da hun var åtte år gammel ble livet snudd på hodet. Faren hennes gikk bort i en alder av 37 år, og det er først i de senere årene at Maria har klart å fylle tomrommet.

Det er også derfor hun nå føler seg klar for å finne sine sør-amerikanske røtter.

– Jeg vil gjerne takke min biologiske mor. For jeg er ekstremt takknemlig for at hun tok det valget hun gjorde, sier trønderen til TV-kameraene.

Sammen med Sporløs dro Maria i oktober 2019 tilbake til hjemlandet for å nøste opp i sitt eget liv.

Uventet hjelp

Programleder Geir Fredriksen og Maria møter Sporløs' tolk, David Nostas, utenfor flyplassen i den pulserende hovedstaden Santiago.

Etter at militærdiktatoren Augosto Pinochet måtte gi fra seg makten i 1990, gikk Chile fra å være et verstingland til et foregangsland i Latin-Amerika.

Den første dagen på chilensk jord starter med et besøk til folkeregisterets hovedkontor.

Lange køer, barnegråt og mindre hyggelige vakter møter dem i den flere etasjer store bygningen.

Den spansktalende mannen gestikulerer og snakker strengt om lange behandlingstider.

Maria Stokkan og programleder Geir Fredriksen.

– De var negative og det virket ikke som om vi kom til å få noen informasjon. Da ble jeg veldig lei meg og tenkte at dette ikke kommer til å gå, sier Maria i episoden.

Men, den bastante mannen endrer raskt tone da Maria viser frem sitt 32 år gamle chilenske pass. Han stirrer lenge på babybildet.

Plutselig snur chileneren på hælen. Han ønsker å hjelpe.

Politieskorte

Mannen baner vei slik at Maria, Geir og tolken David kan stille seg først i køen. I skranke nummer syv får 33-åringen den overveldende beskjeden om at moren er i live.

Samme kveld flyer de videre til byen Temuco, sør for Santiago. Temuco er den nærmeste byen til området Marias mor angivelig oppholder seg i.

Det er også i denne byen Maria bodde frem til hun ble hentet av sine norske foreldre. Barnehjemmet Mama Augusta er i dag nedlagt, men i de samme lokalene drives det fortsatt et slags omsorgssted for barn.

– Det føles godt å være her. Litt rørende. Jeg føler at enda en brikke i puslespillet er på plass. Og så er jeg veldig spent på hva vi finner ut videre, sier Maria utenfor bygningen hun en gang bodde i.

Turen går videre til Temcos politistasjon, hvor de blir tatt imot med åpne armer og brede smil. Politiet vil gjøre alt i sin makt for å hjelpe Maria, og de tilbyr til og med politieskorte til morens adresse i den lille byen Vilcún.

Trønderen må klype seg selv i armen.

– Uansett hva utfallet blir, så kommer jeg til å være fornøyd med valget jeg har tatt, og for å ha prøvd å finne dem, sier Maria til TV-kameraene.

Ba om tilgivelse

Hun står på en grusvei langs en grønn eng. Rundt halsen henger et smykke som har tilhørt faren hennes. Den lille medaljongen skal bringe lykke på veien.

Maria tvinner halskjedet mens hun nervøst venter på å se sin biologiske mor, Carmen Gloria, for første gang på 32 år. Hun slipper ikke taket på smykket før moren er nær nok til å bli omfavnet.

Maria sammen med moren Carmen Gloria og to yngre halvsøsken.

Carmen Gloria ber om tilgivelse mens tårene triller. Maria takker for valget hun tok for 32 år siden.

Snart kommer en bror og en søster løpende.

– Det var viktig for meg å si at jeg var takknemlig. At jeg fikk de mulighetene jeg fikk, fordi hun adopterte meg bort. Jeg føler meg glad, og jeg føler en slags ro over at hun egentlig ikke ville gi meg bort. Det var godt å vite at jeg var ønsket og savnet.

Maria, moren og søsknene på utflukt til nasjonalparken i Temuco.

– Fæl historie

I programmet hører vi at Carmen Gloria brøt all kontakt med sin egen mor, da hun ble tvunget til å gi fra seg Maria.

Da TV 2 snakket med trønderen høsten 2020, fortalte Maria om noe hun fikk vite da TV-kameraene var skrudd av.

– Det er en litt fæl historie. Moren min var 16 år da hun fikk meg, og hun hadde meg bare på sykehuset i noen timer før jeg ble tatt fra henne.

Det var bestemoren som hadde organisert adopsjonen.

– Det var litt på bakgrunn av hvordan jeg kom til verden, sier Maria. Hun ønsker ikke å utdype hva som skjedde, men forteller at bakgrunnen for adopsjonen var uoverensstemmelser innad i familien.

– Hvordan var det å få vite det?

– Jeg måtte bruke litt tid på å fordøye akkurat det, egentlig. For det synes jeg var så brutalt, avslutter hun.

